瑞德西韋在中國臨床試驗 悄悄喊停

被視為武漢肺炎治療藥的瑞德西韋，在中國進行的2項臨床試驗卻在日前悄悄地提前停止，理由是「疫情目前已經被較好地控制，無法招募到符合要求的病人」。

綜合第一財經及澎湃新聞報導，研發瑞德西韋（Remdesivir）的吉立德醫藥（Gilead Sciences）今天也發表聲明，指公司已被告知，由於「參與臨床實驗人數低」，由中國研究機構主導的瑞德西韋2項臨床研究已提前終止。

中國官方的醫療臨床試驗相關註冊網站15日顯示，瑞德西韋（Remdesivir）在中國的重症組臨床試驗，最新狀態已顯示為「終止」。

根據報導，「終止」這一狀態，意味著臨床試驗提前結束，將不會重新開始，而參與治療的病人將不再接受觀察或治療。

至於瑞德西韋在中國的輕度、中度症狀組臨床試驗的，最新狀態也已顯示為「暫停」。報導指出，「暫停」狀態意味著臨床試驗提前結束，但未來有可能重新開啟。

對於這2項臨床試驗提前停止的解釋，研究人員在原因說明中註記說，「疫情目前已經被較好地控制，無法招募到符合要求的病人」。

報導提到，瑞德西韋在中國的臨床試驗自2月6日正式開始，至今已經超過2個月。這2項臨床試驗採取嚴格標準，試驗結果一度被各界寄予厚望。