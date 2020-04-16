共軍：支援湖北醫療隊完成任務 全數撤出

中共軍方今天宣布，經中央軍委主席習近平批准，軍方支援湖北醫療隊在完成新冠（武漢）肺炎確診患者醫療救治任務後，採民航包機和鐵路運輸方式陸續離開武漢，完成回撤。

同時，防疫期間擔負武漢市生活物資運輸保障任務的共軍駐湖北部隊「抗擊疫情運力支援隊」，也完成任務回撤。

新華社報導，中共軍方表示，疫情發生以來，共軍自1月24日起從陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊、武警部隊多個醫療單位，分3批次抽組4000餘名醫務人員，支援武漢抗擊疫情，「在大戰中踐行初心使命，交出合格答卷」。

根據報導，共軍此次派員前往武漢的任務，包括支援武漢金銀潭醫院、武昌醫院和漢口醫院病區，並進駐武漢火神山醫院、武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區。

共軍說，軍方醫務人員總計負責床位2856張，累計收治確診患者7198名，「圓滿完成醫療救治任務，實現了『打勝仗、零感染』」。同時推廣新技術新療法，堅持「中西醫結合」，提出「個性化救治方案」，突出做好高齡患者和危重症患者救治。

共軍表示，軍方一線科研團隊「爭分奪秒展開科研攻關，研製的重組新冠疫苗通過臨床研究註冊審評，獲批正式進入臨床試驗，取得了階段性成果」。