中國專家：沒有傳染病可以靠群體來免疫

武漢肺炎肆虐全球，有國家曾思考以「群體免疫」方式來對抗疫情，對此，中國傳染病學專家張文宏認為，建立群體免疫是不現實的，人類歷史上，從來沒有傳染病的控制是靠群體免疫。

香港星島日報網今天報導，上海新冠肺炎醫療救治專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨天獲中國駐歐盟使團以及駐比利時、荷蘭、盧森堡使館邀請舉行視訊講座，與在歐的中資企業、華人華僑和留學生交流時，作了上述表示。

報導說，對於有西方國家企圖以「群體免疫」方式來抗疫一事，張文宏表示，人類歷史上，從未有傳染病的控制可以靠群體來免疫。

他以美國為例解釋，美國若要達到群體免疫，3億人口應至少達到50%的感染人群，也就是要有1.5億人的感染，才能達到群體免疫，「如果按照目前的重症率，至少會有1500萬人的重症率，重症中的重症會有750萬人，按照紐約危重症的搶救成功率來算，大概會有600萬人死亡」。

因此，在張文宏看來，建立群體免疫是不現實的。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，張文宏對疫情的觀察和分析受到廣泛重視，知名度大增，不下於外界熟悉的中國工程院院士鍾南山。