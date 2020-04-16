大陸對台文攻武嚇 陸委會：當前致力防疫 勿升高情勢

大陸近期對台展開文攻武嚇，遼寧艦近日從台灣東部海域前往南海，昨日大陸國台辦旗下中國台灣網昨發出一篇討論武統文章，陸委會發言人邱垂正對此表示，當前各國致力防疫，要呼籲各方應共同維護區域和平穩定，切勿升高緊張情勢，相關軍事行動無助於兩岸關係正向發展與亞太安全。

陸委會今日舉行例行記者會，會上邱垂正做如上表示，並說近期確實有關注到陸方用陸媒的威嚇文字，對此我政府不歡迎，也不希望陸方個別激進人士與媒體鼓動非和平與武統言論，這無助於雙方良性互動。

邱垂正指出，政府致力於維護台海和平穩定現狀立場一貫而堅定，蔡英文總統選後也一再強調中共的文攻武嚇，保持不挑釁不冒進的態度，讓兩岸之間沒有釀成嚴重衝突。

邱垂正表示，兩岸關係是雙方的責任，我們希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府，不會屈服於威脅與恫嚇，兩岸的相互尊重與良性互動，才符合彼此的利益與期待。

至於廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅近期撰文指出，終止ECFA有助於「反獨促統」，邱垂正表示，不對個別學者言論作評論，但要強調的是，政府致力於維護兩岸關係和平穩定現狀，過去兩岸所簽署的協議持續有效，政府也持續落實ECFA，終止ECFA會造成業者損失與傷害兩岸關係，「是我們不願意見到的結果」。

邱垂正接著指出，截至目前為止，ECFA對於終止兩岸協議訂有規範，目前並無陸方官方將終止協議的訊息。