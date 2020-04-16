快訊

別白跑一趟！ 全國藥局、衛生所4月19日起週日不賣口罩了

香港新增1人確診 連續3天沒有本土病例

中央社 / 香港16日電

香港今天新增一例武漢肺炎確診病例，屬於移入個案，患者是英國留學生；今天為止已連續3天沒有本土感染病例。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會公布，今天新增的19歲病患自英國返港後接受了14天隔離，期間喉嚨曾感不適，但不以為意。

這名留學生完成隔離檢疫後如常回家，昨天開始發燒，到醫院檢測後確診。

香港至今累計有1017人確診感染2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎），但確診病例已連續第5天降至個位數，而且連續3天沒有本地感染病例。

隨著疫情趨緩，不少記者詢問張竹君疫情是否已經消失以及當局會否放寬一些嚴格的防疫措施，包括禁止4人以上聚集。

張竹君說，這次肺炎的症狀不明顯，有些更是沒有病徵，市民要維持社交距離。但她說，相關決策由港府作出。

肺炎 疫情 香港

延伸閱讀

新冠肺炎疫情蔓延 聯合國秘書長：唯疫苗能讓全球恢復常態

107歲嬤剋新冠肺炎 土耳其多例年逾古稀康復

德國說不出的感謝英國說 部長級官員推特感謝台灣

香港增4確診、1本土登革熱 衛署憂兩面作戰

相關新聞

疫情趨緩 大陸全國兩會擬5月10日前後召開

隨著新冠肺炎疫情趨緩，大陸多地的地方人大、政協會議（地方兩會）將陸續復開。香港蘋果日報則引述消息人士稱，因疫情推遲舉行的大陸全國人大、政協會議擬於五月十日前後舉行，與此相關的北京市對入京人士的防疫管控措施，也將於四月下旬配合解禁。

國台辦旗下官網發文：武統台灣什麼時候開始

隨著兩岸敵意升高，大陸展開新一波對台文攻武嚇，台海緊張局勢陡然升高。繼共軍繞台常態化，遼寧艦近日又從台灣東部海域前往南海，引發外界關注。大陸國台辦旗下中國台灣網昨發出一篇「解放軍專家權威解讀『武統』台灣什麼時候開始」的文章，共軍東部戰區陸軍微信公眾號昨也發出一篇「丟掉幻想，準備打仗」文章，宣稱充分做好戰前準備是掌握戰爭主動權關鍵，對台警告意味濃厚。

楊潔篪與龐培歐熱線 強調全球抗疫下處理好中美關係

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今日應約與美國國務卿龐培歐通電話。楊潔篪表示，在全球抗疫大背景下，...

「丟掉幻想準備打仗」 共軍東部戰區發文強調憂患意識

今日是大陸的全民國家安全教育日，中共解放軍東部戰區陸軍微信公眾號「人民前線」發布「丟掉幻想，準備打仗」一文，該文說憂患意...

中國疑在新疆小規模核試 美國務院：違反國際條約

華爾街日報報導，根據美國國務院即將發布的報告，中國疑在新疆進行小規模的地下核子試爆，並稱此舉違反全面禁止核試的國際條約。外界預測，這份報告可能使已經因為新型冠狀病毒疫情而緊張的中美關係，更加針鋒相對。

川普指示暫停資助WHO 中官媒批美：甩鍋甩出了新高度

美國總統川普稱，因世界衛生組織（WHO）處理疫情不力，已指示美國政府暫停撥款。對此，中國官媒人民日報以「『懲罰』世衛組織？美方『甩鍋』甩出了新高度」為題，批評美國試圖轉移自身責任，並暗諷說「戲加多了，

88萬人次打卡留言緬懷 李文亮微博變成中國「哭牆」

新冠肺炎「吹哨者」李文亮醫師儘管已經身故，但他的個人微博至今依然湧入逾88萬人次的網友打卡留言緬懷，且人數持續增加中。紐約時報形容，李文亮的微博，儼然變成中國的「哭牆」。 中央社報導，李文亮的最

龐培歐與楊潔篪通話 強調抗疫訊息需「全面透明」

美國國務院發言人歐塔加斯14日表示，國務卿龐培歐與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，為對抗新冠肺炎及預防未來可能的疫情爆發，「龐培歐向中方強調，全面透明與訊息共享為抗疫所需」。 另外，

駁斥核試 陸外交部：美國顛倒黑白、倒打一耙

美國國務院15日在一份軍控報告中稱，有跡象顯示，大陸有可能在羅布泊等地進行秘密且低當量的小規模核實驗。對此，大陸外交部發...

香港增4確診、1本土登革熱 衛署憂兩面作戰

香港新增4宗新型肺炎確診個案，全部有外遊紀錄，累計達1016宗。另外，香港還出現今年以來首宗本土登革熱個案，患者是一名84歲男子

中國暫緩學子來台升讀 畢業陸生嘆交流遠勝隔絕

中國官方近期宣布暫停畢業生來台升學。首批畢業陸生感嘆，即便兩岸時有不合，但交流互動遠勝彼此隔絕。也有畢業陸生表示，在台學...

中國宣傳習近平戰疫兵法 評論：試圖降低質疑

中國官媒近日推出系列文章，讚揚中共總書記習近平抗擊疫情措施與孫子兵法高度契合。有評論認為，中國官媒藉塑造習近平聖人形象、...

熱門新聞

「丟掉幻想準備打仗」 共軍東部戰區發文強調憂患意識

女兒偷養「古曼童」每天凌晨燒香供奉 母打開衣櫃嚇傻

國台辦旗下官網發文：武統台灣什麼時候開始

「排非」爭議爆公關危機 中國對非洲外交功虧一簣？

武漢解封一周：近380萬人次進出 入城比出城多2.9萬

中共國安部首曝典型案：幹部勾結境外 謀奪軍火顛覆政權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。