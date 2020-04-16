香港新增1人確診 連續3天沒有本土病例
香港今天新增一例武漢肺炎確診病例，屬於移入個案，患者是英國留學生；今天為止已連續3天沒有本土感染病例。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會公布，今天新增的19歲病患自英國返港後接受了14天隔離，期間喉嚨曾感不適，但不以為意。
這名留學生完成隔離檢疫後如常回家，昨天開始發燒，到醫院檢測後確診。
香港至今累計有1017人確診感染2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎），但確診病例已連續第5天降至個位數，而且連續3天沒有本地感染病例。
隨著疫情趨緩，不少記者詢問張竹君疫情是否已經消失以及當局會否放寬一些嚴格的防疫措施，包括禁止4人以上聚集。
張竹君說，這次肺炎的症狀不明顯，有些更是沒有病徵，市民要維持社交距離。但她說，相關決策由港府作出。
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