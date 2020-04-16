陸委會：第二次「類包機」兩班航班已滿額
海基會10日宣布，政府將再以「類包機」接滯留湖北民眾；陸委會今日表示，目前安排的兩班次都已滿額，各為230人次報名，武漢解封後滯留湖北民眾前往上海應會更順利，這次「類包機」公布時間較早，滯留民眾有更多時間準備。
陸委會發言人邱垂正今日在例行記者會上表示，4月20日與4月21日兩班由華航執飛的「類包機」已滿額，海基會會逐一聯繫確認。在交通方面，武漢解封後，當地逐漸恢復鐵公路城市間的客運航班，滯留湖北民眾前往上海搭乘類包機應較為順利。
邱垂正接著表示，這次類包機公布時間較早，也提供滯留湖北民眾更多時間準備。政府會依據搭機報名狀況，再決定要不要安排定時定點的航班。
至於現在社會熱議華航改名，邱垂正表示，政府尊重社會上不同意見的討論及建議，總統及院長近期也說明，重點是在國際識別度，對於他涉及各個層面影響相關部會，也會通盤評估處理，本會尊重相關主管機關的意見。
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