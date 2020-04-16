陸委會：張經義涉嫌違反兩岸人民關係條例
陸委會副主委邱垂正今日表示，中國東方衛視屬於陸方黨務及政務系統直屬事業單位，中國東方衛視駐白宮記者張經義涉嫌違反兩岸人民關係條例，陸委會將會同相關機關盡快進行查處。
張經義8日在白宮記者會上，被美國總統川普問及來自哪裡，張經義回應台灣，回應引來台灣網路議論。
陸委會今日舉行例行記者會，邱垂正表示，張經義具有台灣地區人民的身分，他擔任上海東方衛視駐白宮記者兼上海廣播電視台北美新聞中心主編，由於上海東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張經義涉及違反兩岸條例第33條第2項，國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關職務，或為其成員等相關規範。
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