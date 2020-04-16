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88萬人次打卡留言緬懷 李文亮微博變成中國「哭牆」

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

新冠肺炎「吹哨者」李文亮醫師儘管已經身故，但他的個人微博至今依然湧入逾88萬人次的網友打卡留言緬懷，且人數持續增加中。紐約時報形容，李文亮的微博，儼然變成中國的「哭牆」。

中央社報導，李文亮的最後一則微博貼文停留在2月1日，也就是他病故前6天得知自己確診：「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」。至少累計超過88萬人次回覆這則訊息。

紐約時報中文網報導，網友們的回覆，包括純粹向李文亮說聲「早上好」和「晚上好」；告訴他春天來了，櫻花盛開；分享自己相愛、失戀或離婚的經歷；發給他他最愛吃的炸雞照片；或是低聲表達對他的思念。

李文亮的微博版面，在中國網路上顯現的是截然不同的風格。報導指出，兩極化與好鬥雖是中國網友的特色，但前往瀏覽李文亮微博者不爭論也不指責，可能是中國網路最溫和的地方。

留言的網友中，甚至夫妻吵架失和、煩惱找不到女朋友、失業找不到工作、想吃拉麵和麻辣鍋的，都來李文亮的微博訴說，即使主人已經不讀不回。

報導說，有人稱這是中國的哭牆—也就是耶路撒冷那面西牆，人們書寫禱文留在牆縫裡。

網友們還假設李文亮還健在而詢問他：「好滑稽吧，你願意接受嗎」、「新聞說你被評為烈士了，可是有甚麼用呢」、「您是烈士了，可我卻不想這樣。」

報導說，3月26日是李文亮去世後第49天，依中國傳統習俗，這天是逝者的靈魂最終離開身體，轉世為新生兒的日子，當天激增的留言祝福他投胎轉世變更帥，更有人下令他「以後不可以再生這麼重的病」。

報導指出，不少人留言說，他們想念李文亮，願他來世一切都好。

李文亮 紐約時報

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