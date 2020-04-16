龐培歐與楊潔篪通話 強調抗疫訊息需「全面透明」
美國國務院發言人歐塔加斯14日表示，國務卿龐培歐與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，為對抗新冠肺炎及預防未來可能的疫情爆發，「龐培歐向中方強調，全面透明與訊息共享為抗疫所需」。
另外，龐培歐也提到，美國人民在1月以來，持續提供給中國的種種幫助，現在，中國醫材出口到美國，以滿足關鍵需求，對美國來說也極為重要。歐塔加斯表示，美中雙方均同意共同打擊新冠肺炎疫情爆發，並共同恢復全球的健康與繁榮。
另據央視新聞報導，楊潔篪表示，中方願繼續同美方分享疫情防控信息和經驗，開展抗疫合作，同時推動落實二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會各項共識，保障全球供應鏈穩定、促進全球經濟金融穩定。
楊潔篪強調，在全球抗疫大背景下，處理好中美關係、保持兩國關係健康穩定發展至關重要。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首重要共識，聚焦合作，排除干擾，推動中美關係沿著正確軌道向前發展。
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