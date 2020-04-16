川普指示暫停資助WHO 中官媒批美：甩鍋甩出了新高度

美國總統川普稱，因世界衛生組織（WHO）處理疫情不力，已指示美國政府暫停撥款。對此，中國官媒人民日報以「『懲罰』世衛組織？美方『甩鍋』甩出了新高度」為題，批評美國試圖轉移自身責任，並暗諷說「戲加多了，容易演砸。」

川普宣布暫停資助世衛組織，對於中國是否提供更多資金填補缺口，中國外交部發言人趙立堅回應，已向世衛組織捐款2000萬美元，並將繼續向世衛組織提供力所能及的支持和幫助。

趙立堅說，全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方的決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。

他促請美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動，並強調中方將一如既往支持世衛組織，為推動國際公共衛生事業、應對全球抗擊疫情發揮重要作用。

人民日報文章指出，川普指示暫停撥款這個「劇本」絲毫不讓人奇怪，並稱正如美國政界人士所言，這就是試圖轉移自身責任，尋找替罪羊，為自身問題開脫。這幾年美國熱中於各種「退群」，其實都是給自己「加戲」。但是，「戲加多了，容易演砸。」

文章稱，目前正是全球抗疫關鍵階段，正是最需要世衛組織協調組織各方之時。在這個時候，不擔當國際責任，而是掣肘使絆子，「這哪裡是一個號稱全世界最強大國家該有的樣子？」

文章還說，此時削弱世衛組織作用，無異於為病毒當幫兇，只會阻礙抗疫國際合作的順利開展。美國少數政客出於甩鍋心理，置民眾利益於不顧，是狹隘的，也是冒險的。美國疫情呈現蔓延之勢，該把精力放在防控上，而不是無事生非上，「別今天退這個群，明天退那個群；今天甩這個鍋，明天甩那個鍋。」