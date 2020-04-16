中國疑在新疆小規模核試 美國務院：違反國際條約

華爾街日報報導，根據美國國務院即將發布的報告，中國疑在新疆進行小規模的地下核子試爆，並稱此舉違反全面禁止核試的國際條約。外界預測，這份報告可能使已經因為新型冠狀病毒疫情而緊張的中美關係，更加針鋒相對。

報導指出，美國國務院15日發布的軍備管制報告說，儘管北京當局宣稱嚴格遵守禁止所有核試驗的國際協定，中國可能仍祕密進行非常低當量的地下核試。中央社報導，美國政府懷疑中國祕密核試內容，包含在一份檢視國際遵守軍備管制條約情形的年度報告非機密摘要中。

這份報告已準備一段時間，可能在中國處理新冠病毒疫情失當、南海軍事化、貿易糾紛之外，增添美中關係緊張因素。

報導說，這份軍備管制報告未提出中國違背承諾的證據，而是舉出一連串跡象，質疑北京可能未遵守「零當量」核武測試禁令規定，包括新疆羅布泊核試基地活動頻率偏高、基地內大量挖掘、疑似運用特殊試驗室抑制爆炸。

過去多年，中國境內放射性物質與地震監測站數據傳輸不時中斷，也讓美方起疑。相關報導指出，中國2019年全年在新疆羅布泊核試基地進行了多項活動，讓華府擔心北京可能違反「零當量」核武測試禁令。

美國總統川普試圖與北京展開核武談判，期盼談成納入俄羅斯與所有核武的新協議，這份報告公布時機格外敏感。曾主管軍備管制事務的前美國官員認為，川普政府似乎想藉此掌握談判籌碼，而非透過外交途徑解決潛在糾紛。

聯合國大會1996年9月通過全面禁止核子試爆條約（CTBT），容許締約國以多種方式確保核武安全與可靠性，只要試驗不產生核爆當量即可。由於批准的國家不足，這份條約至今未生效，但美國、中國等大國都承諾遵守條約規定。

針對美方質疑中國境內監測站數據傳輸不時中斷，CTBTO發言人表示，去年9月以來，中方數據傳輸「幾乎沒有中斷」。