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香港增4確診、1本土登革熱 衛署憂兩面作戰

世界日報 / 香港新聞組╱香港16日電

香港新增4宗新型肺炎確診個案，全部有外遊紀錄，累計達1016宗。另外，香港還出現今年以來首宗本土登革熱個案，患者是一名84歲男子，住在元朗祟山新村，衛生防護中心表示非常關注及擔心。

綜合媒體報導，香港連續2天「零本土感染」、4天確診宗數保持個位數，傳染病專家指出，只要連續28天「零本土感染」，則顯示社區傳播基本受控；但是昨天一名新確診者從摩洛哥經廣州返港，她在廣州檢測時陰性，詎料返港4天出現便血確診，可見病毒十分隱蔽，一次半次的檢測結果不能作準，公眾千萬不要掉以輕心。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子指出，義大利研究發現，部分地區「隱形患者」比例高達七成，「香港的群組感染個案一直不多，現時的情況只能稱之前的卡拉OK及酒吧等群組已經受到控制，但不知道社區是否仍然有傳播鏈。」

報導稱，香港仍未入夏，昨天卻出現香港今年首宗本土登革熱個案。衛生署稱，這是香港近10年最早。衛生防護中心傳染病處主任張竹君直言非常關注及擔心，憂若出現登革熱爆發再同時應付新型冠狀病毒疫情，會非常麻煩。

區議員表示，元朗區有農地、豬場等，蚊患較嚴重，促當局加緊滅蚊。

香港 登革熱 傳染病

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