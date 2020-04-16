邊境有異？雲南鼓勵舉報恐怖犯罪線索 最高給百萬人幣

昨天是大陸「全民國家安全教育日」，大陸國家安全機關從主動反映危害國家安全行為的舉報人中，評選出17名有重大貢獻的人和59名有重要貢獻的人，對其表彰和派發現金獎勵。雲南同日發布新版《暴力恐怖犯罪線索舉報獎勵辦法》，劃分等級進行評定獎勵，獎勵金額從500元（人民幣，下同）起，最高獎勵可達100萬元。

據新華社報導，此次受到表彰獎勵的人員當中，有機關幹部、企事業單位職工、科研工作者、現役官兵、高校學生、社區居民、沿海漁民、務工人員等。他們的貢獻包括：發現可疑人員通過網路，以利誘、招聘、交友等欺騙手段，勾聯策反境內人員實施間諜竊密行為；舉報個別背景特殊的境外公司和人員，通過所謂項目合作、代理或旅遊觀光等名義，搜集大陸科技、生物等領域情況；出海捕撈作業時，在大陸領海撈獲水下可疑竊密裝置；發現大陸軍事目標周邊存在失洩密風險隱患等。

而雲南新發布的《暴力恐怖犯罪線索舉報獎勵辦法》則明確，群眾舉報涉恐涉暴線索內容主要包括：組織、策劃、實施造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害活動的；組織、領導、參加恐怖活動；宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，或非法持有宣揚恐怖主義的物品；為恐怖活動組織提供訊息、資金、場所等支持；購買槍支彈藥、易燃易爆物品、殺傷性器具；組織、運送、引帶涉恐人員偷越國（邊）境或轉移藏匿，包庇窩藏暴力恐怖人員等等。

《辦法》列明，線索舉報可以公開或匿名方式進行，但為便於查證和獎勵，鼓勵實名舉報。對於群眾舉報的線索，公安機關將根據在查證及案件偵辦等工作中起到的作用和效果，劃分等級進行評定獎勵，獎勵金額從500元起，最高獎勵可達100萬元。