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中共國安部首曝典型案：幹部勾結境外 謀奪軍火顛覆政權

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共國安部首曝典型案：幹部勾結境外謀奪軍火庫顛覆政權。央視新聞
中共國安部首曝典型案：幹部勾結境外謀奪軍火庫顛覆政權。央視新聞

4月15日是中國大陸第五個全民國家安全教育日。中共國安部新聞辦首次對外披露了幾起典型案件。其中一起案例中，雲南一名退休幹部勾結境外人員，計劃襲擊派出所，搶奪軍火庫，顛覆國家政權，不過案件在策劃階段就被破獲。

據央視新聞4月16日報導，該案涉案人員肅某，是一名退休官員，他主動與境外人員勾結，謀劃實施恐怖活動，欲通過暴力行動推翻大陸國家政權。

資料顯示，肅某長期在雲南某學校工作，多次在網上發表反動文章。2016年，肅某通過網路結識了身在境外的某敵對組織主要成員。隨後，該主要成員入境成都，與肅某密謀策劃通過開展暴力行動顛覆國家政權，試圖改變中國政治制度。

報導稱，肅某和該境外人員商定，先從境外採購武器，再在大陸招募所謂「敢死隊」，於2017年春節期間在雲南昆明襲擊派出所，並搶奪駐軍彈藥庫，實施斷水、斷電及縱火行動。

若行動成功，肅某將通過網路媒體公布他草擬的政治訴求；若行動失敗，則想辦法撤退到境外。肅某將他們的行動命名為「中國班加西工程」。

此外，肅某還建立了多個微信群進行指揮協調，指使人員赴雲南考察邊境路線，赴境外與敵對組織人員見面，商議武器和資金事宜。

報導指出，令肅某和其同夥沒想到的是，這些準備工作早已進入了國家安全機關工作視線，在暴力行動實施前，他們就被全部抓捕歸案。

2019年4月，四川省成都市中級人民法院對此案依法進行宣判，認定肅某犯顛覆國家政權罪，肅某當庭表示認罪悔罪。

值得注意的是，雲南15日還發布了新版《暴力恐怖犯罪線索舉報獎勵辦法》，劃分等級進行評定獎勵，獎勵金額從500元人民幣起，最高獎勵可達100萬元人民幣。

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