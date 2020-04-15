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楊潔篪與龐培歐熱線 強調全球抗疫下處理好中美關係

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共中央政治局委員楊潔箎（右）今天與美國國務卿龐培歐(左)通話。圖／取自新華社資料照
中共中央政治局委員楊潔箎（右）今天與美國國務卿龐培歐(左)通話。圖／取自新華社資料照

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今日應約與美國國務卿龐培歐通電話。楊潔篪表示，在全球抗疫大背景下，處理好中美關係、保持兩國關係健康穩定發展至關重要，盼美方與陸方相向而行，落實好兩國元首重要共識，聚焦合作，排除干擾，推動中美關係沿著正確軌道向前發展。

據央視新聞報導，楊潔篪指出，自3月27日中共總書記習近平與美國總統川普通話以來，中美雙方按照兩國元首重要共識，就抗疫問題保持了密切溝通。下一步，陸方願繼續同美方分享疫情防控資訊和經驗，開展抗疫合作，同時推動落實二十國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會各項共識，保障全球供應鏈穩定、促進全球經濟金融穩定。

楊潔篪說，全球抗疫大背景下，處理好中美關係、保持兩國關係健康穩定發展至關重要。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首重要共識，聚焦合作，排除干擾，推動中美關係沿著正確軌道向前發展。這符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。

報導並稱，龐培歐指出，疫情是國際社會面臨的共同挑戰，美方願與陸方一道，落實兩國元首共識，加強雙方抗疫合作，並繼續就美中關係的發展保持溝通協調。

疫情 龐培歐

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