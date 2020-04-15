「丟掉幻想準備打仗」 共軍東部戰區發文強調憂患意識

今日是大陸的全民國家安全教育日，中共解放軍東部戰區陸軍微信公眾號「人民前線」發布「丟掉幻想，準備打仗」一文，該文說憂患意識任何時刻都不能丟掉，更重要的是作為軍隊和軍人，要強化憂患意識、危機意識、打仗意識，加緊練兵備戰，確保一旦有事便能夠斷然出手，堅決有力地消滅敢於來犯之敵。

據陸媒觀察者網報導，「丟掉幻想，準備鬥爭」是中共前領導人毛澤東在中共建政前發表過的一篇文章標題，毛曾說過，「我們愛好和平，但以鬥爭求和平則和平存，以妥協求和平則和平亡。」

文章指出，現今的中國大陸已進入新時代，處在「百年未有之大變局」正在發生並醞釀著質變的時代，是前所未有地接近民族復興，也前所未有地面臨挑戰壓力的時代。 新時代既有機遇，也有挑戰與威脅 。

文章接著提醒，不能忘記從1840年鴉片戰爭開始後，列強用船堅利炮逼迫當時中國政府簽署不平等條約以及割地賠款。而作為人民民主專政的堅強柱石，必須置身於國家安全環境變動不居、安全領域不斷拓展的時代背景，把總體國家安全觀作為部隊軍事鬥爭準備工作的重要指導，使官兵看清國家安全形勢中不穩定、不可控因素，對內部、外部形勢時刻保持清醒認識。

該文說，盛世太平是對軍人的最高褒獎，但「醉太平」卻是軍隊的頭號大敵。戰爭雖有規律可循，但在何時打響、以何種方式進行往往表現出極大的不確定性。加之已進入「秒殺」時代的現代戰爭，時間和空間上的迴旋餘地越來越小，準備不足必然失去先機甚至被動挨打。充分做好戰前各項準備，是掌握戰爭主動權的關鍵。