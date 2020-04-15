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「武統」台灣什麼時候開始？國台辦旗下網站發文解讀

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為遼寧艦。新華社資料照片
圖為遼寧艦。新華社資料照片

大陸國台辦旗下中國台灣網今（15）日發出一篇「解放軍專家權威解讀『武統』台灣什麼時候開始」的文章。

文章指出，當前新冠疫情導致國際局勢及台海局勢發生深刻變化。因民進黨當局種種冷血作為，在網路上激起強烈民憤，「武統」聲音再次水漲船高。

文章援引大陸飛彈技術專家、核戰略專家楊承軍日前在媒體上的文章，包括對台海區域局勢發展的判斷、統一的必然性、對台鬥爭的思考和建議、武統的6項觸發條件、武統的準備以及戰後治理等問題。

文章稱，對於武統的觸發條件，《反分裂國家法》中曾有過明確說明，既包括台灣當局直接宣布台獨，也包括不宣布的實質台獨。楊承軍更為具體地指出武統的6項觸發條件。具體包括：

1、台灣當局公然宣布獨立時；2、台灣當局組織獨立公投、使祖國面臨分裂時；3、台灣有外軍部署時；4、台灣重啟核武研發時；5、台軍使用軍事手段攻擊大陸時；6、台灣發生大規模動亂時。

楊承軍指出，上述時機並不包括趁疫情動手，還沒有到刻不容緩的程度，應讓國際社會及蔡英文當局看到大陸維護國家核心利益的意志、決心和不可逾越的底線。

文末表示，專家關於武統台灣的思考和建議，並不代表大陸放棄了「和平統一，一國兩制」的大政方針。在統一問題面前，只有充分準備，真抓實幹，才能確保萬無一失。14億國人無比期待祖國早日完成統一，最好還是以和平方式，但這要看民進黨當局和其背後的美國勢力是否認清形勢了。

疫情 民進黨 台獨

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