聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸外交部：美國暫停資助WHO 損害國際抗疫合作
大陸外交部發言人趙立堅今（15）日針對美國總統川普宣布暫停資助世界衛生組織一事做出回應。他表示，當前全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方的決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作。
趙立堅表示，作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮不可替代的作用。他稱，新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德賽總幹事帶領下，積極履行自身職責，為推動國際抗疫合作發揮中心協調作用，得到國際社會普遍認可和高度贊譽。
趙立堅說，當前全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方的決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。
他促請美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動，並強調中方將一如既往支持世衛組織，為推動國際公共衛生事業、應對全球抗擊疫情發揮重要作用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言