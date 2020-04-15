陸外交部：美國暫停資助WHO 損害國際抗疫合作

大陸外交部發言人趙立堅今（15）日針對美國總統川普宣布暫停資助世界衛生組織一事做出回應。他表示，當前全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方的決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作。

趙立堅表示，作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮不可替代的作用。他稱，新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德賽總幹事帶領下，積極履行自身職責，為推動國際抗疫合作發揮中心協調作用，得到國際社會普遍認可和高度贊譽。

趙立堅說，當前全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方的決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。

他促請美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動，並強調中方將一如既往支持世衛組織，為推動國際公共衛生事業、應對全球抗擊疫情發揮重要作用。