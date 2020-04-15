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解立法會僵局 建制派擬提不信任動議
港澳辦、中聯辦前日批評正主持立法會內會的公民黨郭榮鏗涉違反誓言、構成公職人員行為失當。民建聯陳克勤昨稱不排除任何方案，包括對郭提出不信任動議、修改議事規則，甚至提告指控郭違反誓言。
明報報導，郭榮鏗強調，指控他涉公職人員行為失當應拿出證據，他會繼續按「議事規則」主持會議。
特首林鄭月娥昨被問到律政司會否提出檢控或「DQ」郭的議席，她說應由立法會「自我糾正」。
行會成員、資深大律師湯家驊前日稱，立法會主席梁君彥不應對濫用主持會議權力的做法視而不見。梁君彥昨說自己不會判決郭榮鏗有否瀆職，立法會有機制，可根據基本法處理。
據報導，建制派議員昨見傳媒，將去信梁君彥和原內會主席李慧，要求他們處理內會癱瘓的死結，令立法會正常運作。
報導稱，郭質疑建制派提譴責動議、修改議事規則能否解決現時問題，呼籲港府與其「靠中央出手」、用法律手段，不如改變政策化解政治矛盾。
至於港澳辦亦稱其他民主派議員觸犯公職人員行為失當，民主派會議召集人陳淑莊稱議員積極參與內會討論，看不到他們有任何瀆職。
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