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香港立會內會主席難產 林鄭批拉布鐵證如山 泛民嗆兩辦違基本法

世界日報 / 特派員李春╱香港15日電

港澳辦和中聯辦周一晚聯袂砲轟香港民主派，指其拖延立法會內會主席選舉是「政治攬炒」。民主派周二回批兩辦違反基本法和破壞一國兩制，是「向港人宣戰」。香港政府低調和事，要民主派議員回心轉意。

香港立法會內務委員會去年10月至今舉行了14次會議，在反修例運動的背景下，一直未能選出主席，致使內會職能未能展開。

國務院港澳辦和駐香港中聯辦，在反送中運動後作了大幅人事調整，今次是兩辦調整後首度聯手行動。

主持內會主席選舉的民主派議員郭榮鏗，回應稱遺憾兩辦高調干預香港內部事務，違反基本法，破壞一國兩制。而公職人員行為失當罪是刑事法例，希望兩辦清楚提出證據。另外，民主派立法會議員昨也高調回應，砲轟北京借疫情「趁火打劫」，介入香港本地事務，無疑「向港人宣戰」。

香港新聞組╱香港15日電

中央社導，特首林鄭月娥昨天呼應兩辦譴責泛民癱瘓立法會運作的聲明，並指泛民議員「惡意拉布」（阻撓議事），希望立法會的事由議會自我糾正，但遭點名的公民黨立法會議員強烈反擊，指「一國兩制」遭敗壞。

她說，「兩辦」發表的聲明並不存在干預香港特別行政區事務的問題，也不存在施壓，從憲法層面看，中央在港實施「一國兩制」，賦予香港自治權，但不代表它放棄了對港的權力；香港是北京的下轄地方，不存在干預香港問題。

再者，立法會內務委員會議在一些人的阻撓下，開了半年的會，至今仍未能選出主席和副主席，這是鐵證如山的事實。

林鄭說，內委會的功能非常重要，由於至今沒有主席而未能運作，以致政府許多法案未能恢復二讀及通過，這些法案範圍廣泛，有消防條例、賓館監管、商標條例和減稅決定等。

郭榮鏗今天對此回應指出，他一直根據議事規則及內務守則主持會議，質疑是否只要北京「不開心」，就變成他違反誓言。他說，事件證明「一國兩制」已經完全敗壞，質疑只要北京不喜歡，就希望以一些上綱上線的法律或程序作指控。

此外，大律師公會發表聲明指出，港澳辦和中聯辦的評論容易令公眾認為它們違反「一國兩制」原則，呼籲北京中央所屬部門對港行使公權行為時，要保持克制。

香港 立法會 一國兩制

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