港中聯辦主任駱惠寧：香港維護國家安全制度不完善

香港中聯辦主任駱惠寧表示，香港回歸以來，在維護國家安全制度上，始終不夠完善，在關鍵時刻會成為致命的隱患，相信所有愛國愛港人士都認同，香港應要盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，不能讓香港成為國家安全的風險口。

據官方香港電台報導，今日是「國家安全教育日」，駱惠寧在名為「全民國家安全教育日」的網站致辭，提出3點對國家安全維護的感想，認為國家是香港抵禦風浪、戰勝挑戰的最大底氣，維護國家安全就是維護香港的根本利益。

他表示，維護國家安全需要良好的制度環境，但香港不少人的國家安全觀念相對薄弱，認為近幾年來，外部勢力對香港事務深度干預，在建立制度和執行機制上，香港應該以「該制定的制定，該修改的修改，該啟動的啟動，該執行的執行」強調維護國家安全，人人有關、人人有責。

他指出，法治是香港繁榮穩定的重要基石，對任何危及香港法治根本的行為，應當零容忍。去年6月以來，持續發生的「港獨」和「黑暴」等激進暴力犯罪行為，令香港的法治核心價值遭受極大衝擊，嚴重破壞香港安定繁榮，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線和危害國家安全。

駱惠寧批評，有人在社會共同抗疫時刻，仍伺機縱火堵路，製造爆炸品，威脅市民人身安全，認為違法行為未能得到應有的懲治，會引來更多的效仿，侵蝕法治的「蟻穴」不清除，會摧毀國家安全的「大壩」。

他說法律是正義的最後一道防線，但把所有希望都放在最後一道防線，可能會守不住，即便能守住，個人和社會也要付出沉重代價，社會需要防範於未然。

駱惠寧呼籲香港全社會都應行動起來，營造有利於跟各種危害香港安定和國家安全行為作鬥爭的社會輿論環境，要同心抗疫，反對「攬炒」（同歸於盡），人人盡責，就能戰勝各種風險挑戰。