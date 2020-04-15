快訊

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

共軍趁虛而入「以疫謀霸」 美中軍事對峙將全面升溫

港中聯辦主任駱惠寧：香港維護國家安全制度不完善

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港中聯辦主任駱惠寧。 （新華社資料照片）
香港中聯辦主任駱惠寧。 （新華社資料照片）

香港中聯辦主任駱惠寧表示，香港回歸以來，在維護國家安全制度上，始終不夠完善，在關鍵時刻會成為致命的隱患，相信所有愛國愛港人士都認同，香港應要盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，不能讓香港成為國家安全的風險口。

據官方香港電台報導，今日是「國家安全教育日」，駱惠寧在名為「全民國家安全教育日」的網站致辭，提出3點對國家安全維護的感想，認為國家是香港抵禦風浪、戰勝挑戰的最大底氣，維護國家安全就是維護香港的根本利益。

他表示，維護國家安全需要良好的制度環境，但香港不少人的國家安全觀念相對薄弱，認為近幾年來，外部勢力對香港事務深度干預，在建立制度和執行機制上，香港應該以「該制定的制定，該修改的修改，該啟動的啟動，該執行的執行」強調維護國家安全，人人有關、人人有責。

他指出，法治是香港繁榮穩定的重要基石，對任何危及香港法治根本的行為，應當零容忍。去年6月以來，持續發生的「港獨」和「黑暴」等激進暴力犯罪行為，令香港的法治核心價值遭受極大衝擊，嚴重破壞香港安定繁榮，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線和危害國家安全。

駱惠寧批評，有人在社會共同抗疫時刻，仍伺機縱火堵路，製造爆炸品，威脅市民人身安全，認為違法行為未能得到應有的懲治，會引來更多的效仿，侵蝕法治的「蟻穴」不清除，會摧毀國家安全的「大壩」。

他說法律是正義的最後一道防線，但把所有希望都放在最後一道防線，可能會守不住，即便能守住，個人和社會也要付出沉重代價，社會需要防範於未然。

駱惠寧呼籲香港全社會都應行動起來，營造有利於跟各種危害香港安定和國家安全行為作鬥爭的社會輿論環境，要同心抗疫，反對「攬炒」（同歸於盡），人人盡責，就能戰勝各種風險挑戰。

香港回歸 一國兩制 港獨

延伸閱讀

中國駐泰大使館提一中原則 泰網友回應不受威脅

港民主派嗆「兩辦」：違反基本法

駱惠寧：操弄政治等同新冠病毒 遭民主派駁斥

中聯辦主任指一國兩制進入50年不變中期 矛盾逐步顯現

相關新聞

中國安全日 港澳特首：防控疫情視同國家安全

今天是中國的國家安全日，香港和澳門行政長官（特首）發表談話指出，當前防控新冠肺炎疫情，應視為國家安全的一部分

港中聯辦主任駱惠寧：香港維護國家安全制度不完善

香港中聯辦主任駱惠寧表示，香港回歸以來，在維護國家安全制度上，始終不夠完善，在關鍵時刻會成為致命的隱患，相信所有愛國愛港...

稱「中國享自由」遭美官員打臉 華春瑩顧左右而言他

中國外交部發言人華春瑩稱中國享有言論自由，遭美國通訊委員會委員卡爾連列9名受壓迫者打臉。華春瑩今天顧左右而言他，稱中共置...

陸國腳于漢超當街改車牌「E改F」 遭球隊開除千萬年薪泡湯

33歲中國國腳中場于漢超周二（14日）涉嫌在廣州街頭塗改其座駕車牌號，結果被警方處以行政拘留15日、罰款5000元人民幣（約21310萬台幣）以及駕駛證扣12分；他所屬的中超冠軍球隊廣州恒大同日晚上宣布將其解僱。

港民主派嗆「兩辦」：違反基本法

大陸港澳辦和中聯辦周一晚聯袂炮轟香港民主派，指其拖延立法會內會主席選舉是「政治攬炒」。香港民主派周二回批兩辦違反基本法和破壞一國兩制，是「向港人宣戰」。香港政府低調和事，要民主派議員回心轉意。

前新京報社長戴自更被起訴 遭控收賄數額巨大

前新京報社長戴自更此前因涉嫌受賄遭逮，據北京市檢察院第一分院起訴指控，戴自更藉其職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人給...

陸學者稱中止ECFA可促統 分析指台灣更反中

大陸涉台學者指出，中止ECFA能助中共達到「反獨促統」目的；但國內學者認為，台灣社會並非人人因ECFA受惠，大陸若片面中...

一個月內三次重大失敗 中國航天前景遭質疑

中國大陸航天市場素來以穩定價廉著稱，受到許多國家青睞，但進入2020年以來，在短短不到30天內，接連遭遇三次重大失敗，中...

中非關係現裂痕 王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響

近期中國大陸與非洲國家因防疫措施出現齟齬，使雙方關係出現裂痕，據中共外交部官網消息，4月13日，中共國務委員兼外交部長王...

香港短貧戶增 廉價「光房」查詢飆10倍

疫情下，不少弱勢族群經濟拮据，以廉租幫助有住屋困難的單親婦孺的社企「要有光」說，自3月開始，有逾80宗「短貧戶」（短期貧窮的家庭）致電「要有光」查詢廉價「光房」，較疫情前大升10倍。

疫情衝擊 高管被減薪 香港豪宅爆退租潮

受到疫情衝擊，香港不少企業高層普遍減薪三、四成，有的更減薪75%，甚至被裁，導致許多豪宅出現退租潮。

曹德旺：要警惕疫情後全球產業鏈去中國化

陸媒報導，中國福耀集團董事長曹德旺表示，疫情後，各國都想建立獨立完整的產業鏈，全球產業鏈會被簡化，並會減少對中國...

熱門新聞

稱「中國享自由」遭美官員打臉 華春瑩顧左右而言他

一個月內三次重大失敗 中國航天前景遭質疑

陸學者稱中止ECFA可促統 分析指台灣更反中

陸國腳于漢超當街改車牌「E改F」 遭球隊開除千萬年薪泡湯

北大女學生被男友嫌「非處女」自殺 進ICU半年去世

用廁紙扮熔噴布 湖北公安查獲4600萬個假口罩價值近億人民幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。