港媒：華航改名需ICAO同意 現任秘書長是大陸藉

香港中評社今（15）日發表快評文章指出，如果華航可以輕易改名，早在陳水扁當政時就改了，如何輪得到現在台上的這些人。航空公司更名，不計內部因素，在外至少要過兩關，其一是需要國際民航組織（ICAO）同意；其二是航權要重新談、時間帶要重新申請，航約要更改、行政文件要更名，等等。

文章指出，ICAO現任秘書長是中國大陸藉柳芳，ICAO曾在今年2月的報告中將台灣列為中國的一部分。華航若是硬要改名，在國際上將寸步難行，很多航線將不能飛，屆時台灣的外交窘境會進一步顯露。

文章稱，全民抗疫之際，民進黨當局為何又要炒作華航改名？說白了，一切與「獨」有關，無非是要去除中國因素，為台獨鋪路。

文末表示，不排除民進黨當局會不顧華航的10億美元招牌價值、也不理其他國際因素，在內部繼續推動，將華航改名硬幹到底。那樣的話，華航離倒閉關門恐怕不遠了，改名將變成多此一舉。