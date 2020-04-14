前新京報社長戴自更被起訴 遭控收賄數額巨大
前新京報社長戴自更此前因涉嫌受賄遭逮，據北京市檢察院第一分院起訴指控，戴自更藉其職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
綜合媒體報導，戴自更3月6日被北京市紀委監委予以雙開（即開除黨籍及公職）處分。他被指控違反政治紀律，且在黨的宣傳工作中，不正確履行職責。且在金錢、職權與個人私生活方面有多項違法之處。同月13日，經北京市監察委員會調查後，移送檢察機關起訴，北京市人民檢察院依法以涉嫌收賄罪將其逮捕。
今日北京市檢察院第一分院起訴指控，戴自更在2006年至2019年5月期間，利用其先後擔任新京報、北京新京報傳媒等公司的職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
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