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中非關係現裂痕 王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共國務委員兼外長王毅。中國網
中共國務委員兼外長王毅。中國網

近期中國大陸與非洲國家因防疫措施出現齟齬，使雙方關係出現裂痕，據中共外交部官網消息，4月13日，中共國務委員兼外交部長王毅與非盟委員會主席法基通電話，王毅強調，中非友誼堅如磐石，不會受一時一事影響。

王毅表示，中非是全面戰略合作夥伴，應當加強協調合作，攜手應對新冠肺炎疫情這一共同的挑戰。在中國抗疫鬥爭艱難時刻，非盟和非洲國家給予中方聲援與幫助，明確反對個別國家將疫情政治化、將病毒標籤化。這充分體現了中非患難與共的兄弟情誼和中非戰略合作的高水平，中方對此銘記在心。

王毅指出，當前疫情正在非洲擴散蔓延，大陸國家主席習近平專門與南非、埃及等非洲國家領導人通話表達慰問和支持，在二十國集團領導人特別峰會上呼籲國際社會加大對非洲援助。中方在自身面臨抗疫壓力情況下，緊急馳援非洲兄弟，通過各種渠道及時向非盟和非洲國家提供大量緊缺抗疫物資。隨著疫情發展，中方還會提供更多非洲需要的醫療物資，同非洲兄弟分享抗疫經驗，向非洲派遣醫療專家組，並協助非方在華採購防疫物資，深化中非在公共衛生領域合作。中方將堅定地與非方站在一起，同非洲兄弟姐妹團結奮戰，直到非洲大陸徹底戰勝病毒。

對於非洲朋友反映中國地方政府開展防疫工作中出現的一些問題，王毅強調，中方致力於維護所有中外人員的健康和安全，對外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性作法。中國一貫堅持對非友好政策，雙方是風雨同舟的好兄弟和好戰友。中非傳統友誼經歷了歷史和國際風雲考驗，堅如磐石、牢不可破，決不會因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾。當前形勢下，中國和非洲國家比任何時候都更需要相互信任、相互支持、團結一致、共克時艱。

據中共外交部官網，法基表示，他完全同意王毅對非中友好的評價。非洲國家和中國是全面戰略合作夥伴，雙方既是朋友，更是戰友，彼此命運緊密相連，沒有任何事情能夠改變或損害非中友好。我們知道中方正在努力防止疫情反彈，相信中方決不會採取歧視性的作法。法基強調，非方不會忘記中方為非洲贏得民族解放與國家獨立，消除種族隔離，謀求經濟社會發展提供的支持與幫助。特別感謝中方為非洲抗擊新冠肺炎疫情提供的緊急援助。維護非中全面戰略合作夥伴關係是雙方共同肩負的神聖使命，一些勢力試圖利用當前事態挑撥非中友好，我們決不會讓他們得逞。非方願繼續同中方堅定站在一起。

非洲 疫情 王毅

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