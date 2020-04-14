快訊

第5波網購口罩15日開始！可訂4至8歲小童立體口罩

直播／好消息！睽違36天 國內今無新增新冠肺炎病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣金融建築專業人才可在海南執業

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
海南積極吸引台灣專業人才前往工作，圖為海口美蘭機場的免稅店。（21世紀經濟報導）
海南積極吸引台灣專業人才前往工作，圖為海口美蘭機場的免稅店。（21世紀經濟報導）

中共海南省委統戰部關於《台港澳地區專業人才在中國(海南)自由貿易試驗區、海南自由貿易港執業管理辦法》日前發布，將於2020年4月15日起施行。歡迎具有金融、建築、規劃、專利代理等行業執業資格的台灣人才前往海南就業。

據香港文匯網，該《辦法》所稱台港澳地區專業人才，是指具有台港澳地區金融、建築、規劃、專利代理等行業執業資格，持有香港或澳門居民身份證或台灣身份證且不具有中國大陸戶籍的中國公民。相關人才在海南執業備案須符合以下條件：遵守國家法律法規；具有金融、建築、規劃、專利代理等行業執業資格；本人承諾最近3年內個人執業行為無違法違規記錄，且個人信用良好。

按照規定，相關人才在海南執業備案，需提供相應的資料，海南金融、建築、規劃、專利代理等行業主管部門根據《辦法》制定相應備案指引，對台港澳專業人才在中國(海南)自由貿易試驗區、海南自由貿易港執業業務進行行業監督管理，備案指引包括申請流程、執業範圍、執業規範、監督管理等內容。

相關人才備案後，可為相關的行業事務所、企業工作，或依法依規在海南單獨開辦相關的行業事務所，為當地提供專業服務。若在執業期間違反中國大陸法律法規或在履約和誠信方面存在不良行為，海南省行業主管部門將依法依規處理。

建築 專利 自由貿易

延伸閱讀

海南島 加速打造國際旅消中心

遼寧艦南下中 國防部首發訊息：編隊自我東部外海南駛

海南自貿區 2年來外商數翻倍

身份證有1、0、9、5 爽吃到飽火鍋「打6折」

相關新聞

北大女學生被男友嫌「非處女」自殺 進ICU半年去世

北京大學法學院大三學生包麗（化名）去年12月因不堪同為北大研究生的男友牟林翰精神虐待，服藥自殺致腦死亡，在重症監護室（ICU）躺了半年多，11日證實去世。家屬曾指控，包麗輕生之因在於男友怪其不是處女。

飯後追逐…3歲娃筷子插腦5公分深 險喪命

上海有一名三歲男童，吃飽飯後拿著筷子與姊姊追逐玩耍，不料跌倒，臉部朝地，筷子從上唇直插入腦部，緊急送院，醫師表示筷子已插入顱內五公分，且逼近眼球，最終男童經過五個半小時手術，才成功移除腦中的筷子。

四川涼山林火19死 11歲男童「想熏松鼠」惹禍

四川省木里藏族自治縣政府辦公室官方微博日前公布，發生在今年3月28日涼山森林火災調查結果，是一名11歲男童用打火機點燃松針，想用煙熏洞內松鼠時，不慎引發火災，造成19人遇難。

疫情衝擊 高管被減薪 香港豪宅爆退租潮

受到疫情衝擊，香港不少企業高層普遍減薪三、四成，有的更減薪75%，甚至被裁，導致許多豪宅出現退租潮。

中非關係現裂痕 王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響

近期中國大陸與非洲國家因防疫措施出現齟齬，使雙方關係出現裂痕，據中共外交部官網消息，4月13日，中共國務委員兼外交部長王...

香港增5確診 37人康復單日新高

香港連續第二天確診個案保持單位數的升幅，昨天新增5確診，其中4人曾外遊，唯一的本土個案為酒吧群組的第三代傳播患者。另外，昨天再多37名病人康復出院，創出院人數單日新高。

台灣金融建築專業人才可在海南執業

中共海南省委統戰部關於《台港澳地區專業人才在中國(海南)自由貿易試驗區、海南自由貿易港執業管理辦法》日前發布，將於202...

香港短貧戶增 廉價「光房」查詢飆10倍

疫情下，不少弱勢族群經濟拮据，以廉租幫助有住屋困難的單親婦孺的社企「要有光」說，自3月開始，有逾80宗「短貧戶」（短期貧窮的家庭）致電「要有光」查詢廉價「光房」，較疫情前大升10倍。

曹德旺：要警惕疫情後全球產業鏈去中國化

陸媒報導，中國福耀集團董事長曹德旺表示，疫情後，各國都想建立獨立完整的產業鏈，全球產業鏈會被簡化，並會減少對中國...

中共前財長樓繼偉：全球經濟衰退成定局 料U型反彈

中共全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉表示，全球經濟衰退已成定局，而且不會是V型反彈，有可能是U型，但不能排除出...

廣州的「非洲種族歧視」案：中國大使被造假道歉風波

「原來中國也有這一天。」中國針對廣州非洲裔居民的防疫大排查行動，過去一個星期已演變成跨洲爭議的外交事件。儘管中國政府強調，對於外籍人士的隔離手段「一視同仁」；但非洲各國的旅粵僑民，卻都不斷朝本國回報遭到集體歧視，甚至有「兩年都沒離開中國」的留學生也遭強制隔離。相關事件在周末引發非洲多國的公開抗議，奈及利亞國會眾議院議長更緊急召見中國大使「要求交代」，豈料會後奈國媒體卻出現了一張「中國大使鞠躬道歉」的截圖畫面。相關照片迅速引發非洲各國網路瘋傳，但中國外交部卻氣得發出澄清稿，強調中國大使只是低頭看手機，「照片明顯是被斷章取義、移花接木！」﻿

爆歧視非裔 陸嗆美勿乘機挑撥

廣州近日強化檢疫過程中引發歧視非裔人士的外交風波，中共外交部發言人趙立堅昨強調，中國不會歧視非洲國家，相信經過中非雙方共...

熱門新聞

39歲男護士援鄂返家變白髮 女兒懵問「你是誰？」

逢低買時機點到？陶冬：6個月內買是明智的

中共：遼寧艦赴西太平洋至南海將常態化

任正非退出上海華為技術有限公司董事 引發揣測

「給哨子的人」艾芬醫師失聯3周 昨晚微博報平安

蘋果去庫存！大陸線上銷售最大降幅20%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。