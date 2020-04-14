香港短貧戶增 廉價「光房」查詢飆10倍

疫情下，不少弱勢族群經濟拮据，以廉租幫助有住屋困難的單親婦孺的社企「要有光」說，自3月開始，有逾80宗「短貧戶」（短期貧窮的家庭）致電「要有光」查詢廉價「光房」，較疫情前大升10倍。

明報報導，香港失業率升至3.7%，見逾9年新高，不少基層市民失業或停薪留職。「要有光」創辦人及行政總裁余偉業擔心，若疫情持續，將有更多家庭成為短貧戶，單靠光房難以幫助所有個案，建議港府放寬過渡房屋的申請資格。

報導指出，余偉業稱，由於光房、光屋不設輪候制度，以往均由機構員工評估每宗個案，包括了解申請人是否屬短貧戶、光房單位是否適合他們居住、申請者是否有機會重投職場等，平均配對過程需時兩個月，但疫情下已加快配對，至今協助兩個家庭入住深井的光屋單位，兩戶均是有兒童的在職家庭，同樣因疫情頓成在職貧窮戶，另有3宗申請將安排面試及評估。

余稱，目前大部分租戶仍能夠準時交租，他憂慮疫情下會有更多基層家庭成為短貧戶，建議政府放寬過度房屋的申請資格，包括容許輪候公屋未達3年的家庭亦可申請等。

據報導，余偉業透露，疫情下仍有小業主願意將單位交給「要有光」做光房，最近便有人購入旺角一個單幢樓住宅單位作「光房」。該業主稱，購買單位主要是希望在自己有能力時幫助別人，沒太考慮投資因素或疫情下的樓市變化。