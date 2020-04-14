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香港增5確診 37人康復單日新高

世界日報 / 香港新聞組╱香港14日電
新增五確診 女嬰糞便帶病毒 香港中國通訊社
新增五確診 女嬰糞便帶病毒 香港中國通訊社

香港連續第二天確診個案保持單位數的升幅，昨天新增5確診，其中4人曾外遊，唯一的本土個案為酒吧群組的第三代傳播患者。另外，昨天再多37名病人康復出院，創出院人數單日新高。

文匯報報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，確診宗數回落未必代表疫情受控，推測是近日公眾假期，化驗所的病毒檢測樣本減六成，以致確診的個案下降，他呼籲公眾繼續保持警惕，維持社交距離。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，香港至今累計1009宗確診及1宗疑似個案。新增確診中有一名14個月大的女嬰，大便樣本測試呈陽性反應。該女嬰早前跟隨家人及外傭到訪英國，目前全家僅該女嬰及外傭確診。

報導稱，新增確診中，唯一的本地個案是67歲男子，無病徵，在檢疫中心隔離期間確診。他早前確診的兒子未曾去過Dusk Till Dawn酒吧，但與該酒吧確診職員有流行病學關聯，本身已屬第二代傳播感染，之後傳播予爸爸，衍生第三代傳播感染。

另外，昨日有37名病人康復出院，創出院人數單日新高，迄今累計397人出院，占總確診人數近四成。醫管局表示，近日多人出院，可能由於3月中下旬有大批確診者入院，並大致在同一時間康復出院有關；部分患者是較年輕的留學生，亦有些無徵狀，或病情輕微。

何栢良表示，現在香港疫情還稱不上受控，「因為『受控』定義是指，連續28天零確診。現時香港本地感染個案對上一次只有一天是零感染，是3月15日，即3月15日之後，本地感染個案是沒有停止過。」

香港 患者

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