快訊

鈕承澤賠2百多萬想拚緩刑無用 性侵女助理判4年

航艦防疫的考驗：羅斯福號染疫 打擊美海軍作戰能力？

中共前財長樓繼偉：全球經濟衰退成定局 料U型反彈

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
樓繼偉稱，全球經濟衰退已成定局，而且不會是V型反彈，有可能是U型，但不能排除出現蕭條。（新華社資料圖片）
樓繼偉稱，全球經濟衰退已成定局，而且不會是V型反彈，有可能是U型，但不能排除出現蕭條。（新華社資料圖片）

中共全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉表示，全球經濟衰退已成定局，而且不會是V型反彈，有可能是U型，但不能排除出現蕭條。目前大陸最重要的工作是盡可能「保就業」。

據香港電台報導，樓繼偉日前在一場視訊會議上提到，對比1930年代，現時生產並未嚴重過剩，財政及貨幣政策擴張。但面對兩大不確定性，包括疫情持續時間，目前保持社交距離的社會管理方式，對經濟衝擊很大。另一方面，反全球化傾向下，不少國家基於安全考慮將產業鏈回歸本土，但互相封鎖對各國無益。

他呼籲，各國應盡快落實擴張財政政策，而大陸中央已表明要適度增加赤字，他認為首要解決財政收入不足，首兩季財政收入壓力很大，不補收入，難以解決預算支出。其次是補貼，特別是受疫情影響較大的中小企業，例如外貿及一般服務業等，目的盡可能「保就業」。

貨幣政策方面，他認為，美國不太可能實施負利率，因為會造成非常不好的預期，並會陷入流動性陷阱，而目前未見到哪個負利率國家走出困境。

疫情 社交距離

延伸閱讀

抗疫 調降營業稅？財長：沒辦法

退還溢付留抵營業稅助企業紓困 財長：可行

立委建議退還企業留抵營業稅額紓困 財長允研議

營業稅降至3%稅損1500億 財長：影響地方財政

相關新聞

中共前財長樓繼偉：全球經濟衰退成定局 料U型反彈

中共全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉表示，全球經濟衰退已成定局，而且不會是V型反彈，有可能是U型，但不能排除出...

廣州的「非洲種族歧視」案：中國大使被造假道歉風波

「原來中國也有這一天。」中國針對廣州非洲裔居民的防疫大排查行動，過去一個星期已演變成跨洲爭議的外交事件。儘管中國政府強調，對於外籍人士的隔離手段「一視同仁」；但非洲各國的旅粵僑民，卻都不斷朝本國回報遭到集體歧視，甚至有「兩年都沒離開中國」的留學生也遭強制隔離。相關事件在周末引發非洲多國的公開抗議，奈及利亞國會眾議院議長更緊急召見中國大使「要求交代」，豈料會後奈國媒體卻出現了一張「中國大使鞠躬道歉」的截圖畫面。相關照片迅速引發非洲各國網路瘋傳，但中國外交部卻氣得發出澄清稿，強調中國大使只是低頭看手機，「照片明顯是被斷章取義、移花接木！」﻿

爆歧視非裔 陸嗆美勿乘機挑撥

廣州近日強化檢疫過程中引發歧視非裔人士的外交風波，中共外交部發言人趙立堅昨強調，中國不會歧視非洲國家，相信經過中非雙方共...

英媒：中國限制發表有關病毒起源的學術報告

《衛報》的這篇文章中所指的中國兩所大學分別為復旦大學信息科學與工程學院以及中國地質大學（武漢）科學技術發展院。

中共：遼寧艦赴西太平洋至南海將常態化

中共人民解放軍海軍官方微博，中共海軍新聞發言人高秀成表示，根據年度計劃安排，中國海軍組織遼寧艦航母編隊跨區機動，於近日航...

中媒：當局曾告誡醫院「注意政治影響」

記者蕭輝在記者手記當中，聚焦在武漢的一家醫院－中南醫院及其院長王行環的事跡。根據「品蔥」備份的報導內容，蕭輝說中南醫院早在1月3日就已經啟動了戰時動員，按照SARS最高防護級別建立了發熱門診、隔離病房，之後又接管定點醫院、方艙醫院，到現在仍在雷神山醫院救治最後的數十病人，可謂「承擔了最重的救治任務」。

中國今年落馬首虎 福建省副省長張志南被查

中共中央紀委國家監委官網昨晚通報，福建省委常委、副省長張志南涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。他是今年首位...

多國大使致函中共外長王毅 促解決非裔人士遭歧視事件

多個非洲國家的駐北京大使致函中共外長王毅，要求中方解決非裔人士疑在廣州被歧視的事件。

趕出家門、沒收護照 陸防疫爆歧視非裔

廣州加強對外籍人士的防疫措施，近日數百名在廣州居住的非洲裔居民，在沒有被確診為新冠肺炎的情況下，被趕出家門或居住的酒店公寓，遭強制檢疫和沒收護照，引發歧視非裔人士風波，事件已擴大為中共和非洲國家間的外交爭議。

2020首虎落馬 福建副省長張志南涉違紀違法被調查

中共官方新華社今晚報導，福建省委常委、副省長張志南涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。張...

人民日報批綠營：「以疫謀獨」不可能得逞

新冠肺炎疫情下，兩岸關係更顯尖銳對立，中共中央機關報人民日報刊文稱，近來台灣一些政客藉著疫情公然造謠，大放厥詞；綠營媒體...

中共新款兩棲攻擊艦 在造船廠發生大火

今天大陸網路流出消息指出，中共海軍最新的「075」型兩棲攻擊艦，在上海滬東造船廠發生火災，一度冒出熊熊黑煙。火勢隨後遭到...

熱門新聞

39歲男護士援鄂返家變白髮 女兒懵問「你是誰？」

逢低買時機點到？陶冬：6個月內買是明智的

中共：遼寧艦赴西太平洋至南海將常態化

日企傳撤離大陸？徐靜波：確有其事 但非整體

大陸家電巨頭傳裁員萬人 公司承認形勢嚴峻

蘋果去庫存！大陸線上銷售最大降幅20%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。