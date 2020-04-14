中共前財長樓繼偉：全球經濟衰退成定局 料U型反彈
中共全國政協外事委員會主任、財政部前部長樓繼偉表示，全球經濟衰退已成定局，而且不會是V型反彈，有可能是U型，但不能排除出現蕭條。目前大陸最重要的工作是盡可能「保就業」。
據香港電台報導，樓繼偉日前在一場視訊會議上提到，對比1930年代，現時生產並未嚴重過剩，財政及貨幣政策擴張。但面對兩大不確定性，包括疫情持續時間，目前保持社交距離的社會管理方式，對經濟衝擊很大。另一方面，反全球化傾向下，不少國家基於安全考慮將產業鏈回歸本土，但互相封鎖對各國無益。
他呼籲，各國應盡快落實擴張財政政策，而大陸中央已表明要適度增加赤字，他認為首要解決財政收入不足，首兩季財政收入壓力很大，不補收入，難以解決預算支出。其次是補貼，特別是受疫情影響較大的中小企業，例如外貿及一般服務業等，目的盡可能「保就業」。
貨幣政策方面，他認為，美國不太可能實施負利率，因為會造成非常不好的預期，並會陷入流動性陷阱，而目前未見到哪個負利率國家走出困境。
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