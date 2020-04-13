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爆歧視非裔 陸嗆美勿乘機挑撥

聯合報 / 記者賴錦宏羅印冲／綜合報導
廣州一向有大量非裔人士居住。（法新社資料圖片）
廣州一向有大量非裔人士居住。（法新社資料圖片）

廣州近日強化檢疫過程中引發歧視非裔人士的外交風波，中共外交部發言人趙立堅昨強調，中國不會歧視非洲國家，相信經過中非雙方共同努力，事情將會得到妥善解決，他並批評美國企圖藉機挑撥中非友好關係。

近日傳出廣州的非裔人士在當地防控疫情措施中受到歧視，引發中共和非洲國家的外交爭議。

多個非洲國家的駐北京大使致函中共外長王毅，要求中方解決非裔人士疑在廣州被歧視的事件。非洲駐陸大使協會在信中提到，這些汙名化與歧視行為產生錯誤印象，令人誤以為新冠病毒是非洲人散播，要求中方立即停止對非裔人士強制檢測、隔離及其他非人道待遇。

美國國務院發言人也指非裔美國人在廣州遭歧視，並稱中國對非洲的承諾從未兌現過。中國在疫情期間如此對待他們尤其是學生，這清楚地反映出中國與非洲所謂「夥伴關係」的實質。

趙立堅昨在中共外交部例行記者會上回應表示，中國不會歧視非洲國家，強調廣東已經梳理排查，並採取一系列新措施。他批評美國稱，「在國際社會急需團結抗疫下，妄言聳聽，挑撥是非，既不道德，更不負責任，奉勸美方將精力放在本國疫情，企圖藉機挑撥中非友好關係，不可能得逞」。

非洲 中共

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