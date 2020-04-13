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中共：遼寧艦赴西太平洋至南海將常態化

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共遼寧艦2012年開始服役，是大陸第一艘航空母艦。未來經宮古海峽、巴士海峽，到南海將常態化。（新華社）
中共遼寧艦2012年開始服役，是大陸第一艘航空母艦。未來經宮古海峽、巴士海峽，到南海將常態化。（新華社）

中共人民解放軍海軍官方微博，中共海軍新聞發言人高秀成表示，根據年度計劃安排，中國海軍組織遼寧艦航母編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計劃內的例行性安排，符合國際法和國際慣例，今後中國海軍仍將按計畫常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體系作戰能力。

日本防衛省12日發布消息稱，上周五中國遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈南下西太平洋。據稱，美軍一架EP-3E電偵機，12日在台灣南方巴士海峽現蹤，並往南海飛行。

日本防衞省統合幕僚監部發現，遼寧號等六艦編隊包括遼寧號航空母艦、兩艘052D型飛彈驅逐艦、兩艘054型飛彈護衞艦、一艘901型綜合補給艦。

我國防部發言人史順文12日表示，對於台灣周邊海空域動態，國防部有充分掌握，並密切關注。遼寧艦編隊12日上午正在穿行東部外海南下。

另一方面，根據知名飛行器觀察推特「飛機守望」（Aircraft Spots）披露，美軍一架EP-3E電子偵察機，12日在台灣南方巴士海峽現蹤，並往南海飛行。

中共遼寧艦2012年開始服役，是大陸第一艘航空母艦。2016年12月，遼寧艦編隊共八艘曾赴西太平洋演練，去年6月，遼寧艦編隊再赴西太平洋演練，最遠處直抵關島，後進入南海。

目前，美國部署亞太地區的羅斯福號及雷根號等核動力航母，相繼爆發新冠肺炎疫情後靠岸。遼寧艦編隊赴西太平洋成為唯一的一個航母戰鬥群。

遼寧艦 南海 海軍

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