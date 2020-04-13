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中媒：當局曾告誡醫院「注意政治影響」

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 記者蕭輝在記者手記當中，聚焦在武漢的一家醫院－中南醫院及其院長王行環的事跡。根據「品蔥」備份的報導內容，蕭輝說中南醫院早在1月3日就已經啟動了戰時動員，按照SARS最高防護級別建立了發熱門診、隔離病房，之後又接管定點醫院、方艙醫院，到現在仍在雷神山醫院救治最後的數十病人，可謂「承擔了最重的救治任務」。

報導披露，該醫院院長王行環早在1月10日就察覺到事態嚴重，不斷提醒官員，還給多位省市領導轉發了當年他抗擊非典留下的「SARS大事記」，提醒他們莫忘SARS慘痛教訓，卻於事無補，還被批評「政治覺悟不高」。

手記稱，在1月20日世界衛生組織赴武漢考察錢一天，湖北省、武漢市衛健委領導到中南醫院安排考察事宜時，還要求中南醫院「注意政治影響和說話方式」。手記稱王行環院長在此壓力之下，卻直接懟回去，說: 「我一定會實話實說。你們難道忘記了SARS教訓了嗎？救人命是最大的政治，實事求是是最大的政治。」之後又有別的省領導跟他通電話，想要勸他注意政治影響，手記引述王行環院長的話說: 「你們過去總是批評我們中南醫院不講政治，現在我把這句話送還回去。只站在部門利益考慮，而不考慮人民的利益，才是不講政治。真正的政治站位是要站在人民的立場上，站在黨中央的全局高度立場上。」

蕭輝的記者手記在微博、微信上廣為流傳，但是很快就被「和諧」了。香港《蘋果日報》報導說，記者蕭輝所寫的「記者手記」於4月12日流出，現在該文已經被刪除或屏蔽，財新網網頁顯示「您要查看的頁面不存在或已刪除」。

此外，她與其他財新網記者共同采編的封面報導「武漢疫情中的中南醫院: 他們打滿全場」也已經被移除。

根據網路上轉載的文章，該報導指出SARS之後中國建制了「網絡直報系統」，全稱為「中國傳染病與突發公共衛生事件監測信息系統」，歷經十年發展，規模位居全球第一。

文章寫到: 「發現『敵情』立即上報，是預防傳染病的關鍵...然而，多位中國疾控中心人士透露，1月3日-10日，武漢曾通過網絡直報上報過不明原因肺炎病例，但後面忽然停了，直到 1 月 20 日新冠肺炎納入法定乙類傳染病按甲類管理後，才在 1 月 24 日左右恢復網絡直報。」文章引述中南醫院呼吸科前主任、首席專家楊炯教授指出，背後原因是「因為沒有人需要為此負責，或者說大家都要負責，到最後就變成大家都不負責。」

對此，報導引述王行環表示，早期中南醫院因為預警多次被批評「政治站位不夠」，但他認為真正的講政治應當是利國利民，「我覺得不利國不利民才是不講政治」。

本文章由德國之聲授權提供】

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