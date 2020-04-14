四川涼山林火19死 11歲男童「想熏松鼠」惹禍

「原來中國也有這一天。」中國針對廣州非洲裔居民的防疫大排查行動，過去一個星期已演變成跨洲爭議的外交事件。儘管中國政府強調，對於外籍人士的隔離手段「一視同仁」；但非洲各國的旅粵僑民，卻都不斷朝本國回報遭到集體歧視，甚至有「兩年都沒離開中國」的留學生也遭強制隔離。相關事件在周末引發非洲多國的公開抗議，奈及利亞國會眾議院議長更緊急召見中國大使「要求交代」，豈料會後奈國媒體卻出現了一張「中國大使鞠躬道歉」的截圖畫面。相關照片迅速引發非洲各國網路瘋傳，但中國外交部卻氣得發出澄清稿，強調中國大使只是低頭看手機，「照片明顯是被斷章取義、移花接木！」﻿

2020-04-14 00:14