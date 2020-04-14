飯後追逐…3歲娃筷子插腦5公分深 險喪命

上海有一名三歲男童，吃飽飯後拿著筷子與姊姊追逐玩耍，不料跌倒，臉部朝地，筷子從上唇直插入腦部，緊急送院，醫師表示筷子已插入顱內五公分，且逼近眼球，最終男童經過五個半小時手術，才成功移除腦中的筷子。

澎湃新聞報導，化名浩浩的男童，日前在飯後拿著筷子與姊姊追逐打鬧、不慎摔倒，手中的筷子從他的上唇內牙床外經過鼻腔直插腦部，因衝擊力大，筷子折斷，大約一半都留在了顱內。

經過長達5個半小時的手術將筷子取出。（圖／澎湃新聞）

浩浩的父母立刻將他送醫，經兩次轉院，由於情況緊急，來不及等到檢查報告出來，就被送到上海市兒童醫院時，筷子已插進腦部約八小時。

檢查發現，折斷的筷子已經插入浩浩顱內五公分深，且位置凶險，處於大腦前動脈和眼球之間，四周都是重要的結構；經過五個半小時手術，醫師才經由鼻腔取出腦中的「殘餘」筷子，浩浩現已轉至外科重症監護室繼續治療。

院方透露，據《世界預防兒童意外傷害報告》顯示，很多兒童意外傷害是發生家庭及其附近，專家也建議，家長應與孩子定好規矩，以免發生意外。