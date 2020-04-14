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北大女學生被男友嫌「非處女」自殺 進ICU半年去世

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
北京大學的女學生包麗今年10月6日服藥自殺陷入昏迷，醫師宣布「腦死亡」。圖翻攝自微博
北京大學的女學生包麗今年10月6日服藥自殺陷入昏迷，醫師宣布「腦死亡」。圖翻攝自微博

北京大學法學院大三學生包麗（化名）去年12月因不堪同為北大研究生的男友牟林翰精神虐待，服藥自殺致腦死亡，在重症監護室（ICU）躺了半年多，11日證實去世。家屬曾指控，包麗輕生之因在於男友怪其不是處女。

澎湃新聞報導，北京京師律師事務所蘭和律師處在微信朋友圈稱，「這位在重症監護室躺了半年多的女生，最終還是告別了這個她眷戀著的和眷戀著她的世界。」

包麗的媽媽稱，包麗躺在醫院重症監護室期間，她一直租住在北京照顧女兒，此後因疫情原因，醫院禁止家屬進入重症監護室探望，直到11日中午接到院方通知女兒死亡的消息。

提及女兒死亡的消息，電話裡包麗媽媽情緒悲傷，啜泣不止，稱「如果不是遇到牟林翰，也不會有現在這樣的事情發生」。包麗媽媽說，在包麗自殺到住院期間，半年多時間裡，牟林翰除了此前交了一點醫院的治療費用外，一家人不聞不問，「從未有過聯繫。」

南方周末去年12月12日發布《「不寒而慄」的愛情：北大自殺女生的聊天記錄》的報導稱，包麗自殺前，牟林翰向她提出過拍裸照、先懷孕再流產留下病歷單、做絕育手等要求。包麗媽媽稱，兩人戀愛期間，牟林翰嫌棄包麗有過戀愛經歷，不是處女，但又不想分手，卻以此折磨包麗。

牟林翰當時回應稱，他不認為自己的行為是對包麗精神控制，但包麗的死確實與自己有關係。「我是她男朋友，我們倆相處之中我覺得一定是沒有照顧好她。」

包麗媽媽說，「女兒是被牟林翰逼死的」，她不會放棄追究牟林翰法律上的責任。

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