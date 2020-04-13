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多國大使致函中共外長王毅 促解決非裔人士遭歧視事件
多個非洲國家的駐北京大使致函中共外長王毅，要求中方解決非裔人士疑在廣州被歧視的事件。
據香港電台報導，多名身處廣州的非洲人表示，他們近期被業主趕走，並要接受多次新冠病毒檢測，但一次結果都不知道，又說在公共場合被歧視。
非洲駐陸大使協會在信中提到，這些汙名化與歧視行為產生錯誤印象，令人誤以為新冠病毒是非洲人散播，要求中方立即停止對非裔人士強制檢測、隔離及其他非人道待遇。
非盟主席馬哈馬特亦表示，已經召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達嚴重關切。
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