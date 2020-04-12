2020首虎落馬 福建副省長張志南涉違紀違法被調查
中共官方新華社今晚報導，福建省委常委、副省長張志南涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。張志南是2020年首個落馬的省部級領導幹部。
據福建省政府官網顯示，張志南最後一次現身公開活動是在昨天（11日），他出席了福建省推進重大項目建設積極做好穩投資工作視頻會議暨4月份重大投資項目月度協調會議。
張志南出生於1960年10月，福建龍巖人，曾任福建省政府副秘書長、省發改委主任，2008年1月任福建省副省長，2011年11月躋身福建省委常委。
曾任福建省政府副秘書長（正廳級）、改委黨組書記、主任；2008年1月起任省政府副省長兼省發改委主任，2008年8月兼省委政法委副書記。2011年起任省委常委、副省長。
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