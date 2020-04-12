比亞迪與軟銀合作 每月向日本供應3億個口罩

比亞迪12日宣布與日本首富、軟銀創始人孫正義達成合作協議，5月開始向日本市場每月供應3億口罩。

深圳衛視深視客戶端報導，比亞迪相關負責人表示，對日本供應的口罩將包括1億個N95口罩、2億個普通醫用口罩。而日本的人口約為1.25億。

比亞迪相關負責人指出，在大陸疫情防控階段性成效進一步鞏固的背景下，將向日本軟銀供應口罩，比亞迪自產口罩日產量已經達到1500萬個，且還在以每天約100萬個的速度擴產，希望可以幫助到更多國家的人民對抗疫情。

孫正義11日在個人社交媒體Twitter帳號發文表示，軟銀從世界最大的口罩製造商比亞迪獲得口罩，軟銀將與日本政府的口罩團隊協作，無利潤向日本醫療現場等儘量多的人提供口罩。

據日本廣播協會（NHK）電視台截至當地時間11日23時統計，日本當日新增新冠確診病例715例，這是疫情以來日本單日增幅首次超700例。

目前，日本累計確診病例數已達6895例，累計死亡超過100例。

本月6日，日本首相安倍晉三正式宣布東京、千葉、神奈川等7座城市進入緊急狀態。

比亞迪是著名的電池、汽車及代工廠，從2月開始轉產口罩，截至目前，已累計向湖北及其他受疫情影響地區中，參與及支援抗疫工作的96家單位和公益組織，捐贈口罩超過500萬個。

此外，比亞迪口罩已經隨大陸外交部的「健康包」進入到了阿爾巴尼亞、衣索比亞、斐濟等19個國家，為當地的中國公民提供了急缺的醫療防護。