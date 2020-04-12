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人民日報批綠營：「以疫謀獨」不可能得逞

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。環球網
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。環球網

新冠肺炎疫情下，兩岸關係更顯尖銳對立，中共中央機關報人民日報刊文稱，近來台灣一些政客藉著疫情公然造謠，大放厥詞；綠營媒體以訛傳訛，大肆炒作。文章批評他們不斷點火，升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，暴露出「以疫謀獨」「以疫謀私」的醜惡行徑。評論引述大陸國台辦發言人指出，在疫情面前，這些人不去思考如何維護兩岸同胞生命安全與共同利益，反而傳播政治病毒，製造兩岸對抗。

人民日報今天在六版刊登題為「以疫謀獨是妄想」評論稱，除了在台灣欺哄民眾外，民進黨當局還不忘借助疫情尋求所謂國際空間。近日，台灣相關部門宣布與個別國家在台機構達成所謂防疫合作，吹噓台灣防疫獲得國際認可，貽笑大方；民進黨當局把捐贈口罩給歐美國家自詡為口罩國際盃，引發民眾強烈批評。

評論說，民進黨當局以疫謀獨的小伎倆，凡此種種，不一而足，其目的不是為了台灣民眾的衛生健康福祉，而是為了一己政治私利。這種緣木求魚的政治妄想，不可能得逞，到頭來只會破壞兩岸關係，把廣大台灣同胞推向危險境地。

評論還說，就在民進黨當局忙於政治盤算時，廣大台胞紛紛通過各種形式支持大陸抗擊疫情。有的主動報名馳援武漢，奮戰在抗疫一線；有的成為義工，參與社區防控，為居民送菜、送藥，看望獨居老人；有的捐款捐物、創作抗疫歌曲為同胞加油打氣。

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