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中共新款兩棲攻擊艦 驚傳在造船廠失火

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中共新款兩棲攻擊艦 在造船廠發生大火

聯合報 / 記者程嘉文╱即時報導
起火冒煙的075型艦。圖／取自網路
起火冒煙的075型艦。圖／取自網路

今天大陸網路流出消息指出，中共海軍最新的「075」型兩棲攻擊艦，在上海滬東造船廠發生火災，一度冒出熊熊黑煙。火勢隨後遭到控制，但從現場流出照片觀察，機庫與船艉的塢槽（陸方稱井型甲板），都已經完全焦黑，外界懷疑正是起火點。

075型兩棲攻擊艦於去年9月25日在滬東造船廠下水，目前正在場內進行「艤裝」，將各式裝備一一安裝上船。預期這起事件，將使交艦給軍方的時間為之延後。

從外觀看來，075型兩棲突擊艦大於韓國的獨島級與法國的西北風（Mistral）級，估計滿載排水量36000噸。在各國現役的兩棲突擊艦當中，僅次於美軍的胡蜂級與美利堅級。推測最大航速約為23~25節，自衛武力包括短程防空飛彈發射器與多管機砲各兩座。船艉的塢艙可以攜帶各式登陸艇、兩棲戰車，包括中共自製的726型氣墊登陸艇在內。

至於直升機，最多可以搭載28架，包括仿製法國超級黃蜂（Super Frelon）的「直八」運輸直升機、仿製法國海豚（Dolphin）的「直九」輕型反潛直升機，或是購自俄國的Ka-28反潛直升機。也有專家認為，將配屬最新自製「武直十」攻擊直升機，或是外型酷似美製黑鷹的「直廿」直升機。至於類似美軍AV-8B或F-35B之類的垂直起降戰鬥/攻擊機，以大陸兵工界目前研發成果，以及北京面對的國際局勢，可預見未來還無法獲得。

中共 上海

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