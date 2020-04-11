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拒測體溫欲闖地鐵 北京野蠻女惱羞成怒打警察

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
女子要強行進入地鐵與執勤保安拉扯。圖/星島日報
女子要強行進入地鐵與執勤保安拉扯。圖/星島日報

新冠肺炎疫情持續多月，北京日前又發生一起25歲章姓女子，不但拒不配合體溫檢測，還惱羞成怒要強行進入，先是與執勤保安拉扯，隨後還毆打到場的警察，最後因涉嫌妨害公務，被警方依法刑事拘留。

星島日報報導，事情發在4日，這名章姓女子在北京地鐵7號線灣子站進站時，被執勤保安發現體溫37.3度，由於被認為是體溫異常，於是先讓她原地等候，做進一步檢查處理，沒想到她不但拒不配合體溫檢測，還惱羞成怒，要強行進入，與執勤保安拉扯。

接獲報案後，警方到場處置，沒想到這名女子不但沒有收斂，更開始在地鐵入口處大吵大鬧，並大罵警察「傻X」，連警察都敢打，最後警方將她抱摔在地制服，因涉嫌妨害公務被北京警方依法刑事拘留。

直到坐在審訊室裡，這名女子終冷靜下來，並對自己缺乏理智的行為表示後悔。

警察 北京 妨害公務

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