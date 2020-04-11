武漢解封後 返台類包機20日、21日各飛一班

武漢解封後，台胞仍無法返台，海基會昨天晚間公布新的類包機方案，滯留湖北武漢的台灣民眾可再搭類包機回台。海基會表示，昨天已洽請華航協助，指定廿日與廿一日上海各一架航班供滯留湖北國人返家。

海基會表示，所指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，與上次類包機飛行時間相同，皆為十九點五十分由上海浦東機場起飛，預計廿一點五十分抵達桃園機場。

海基會表示，將自十一日上午九點半起，開始受理並協助旅客統一訂位。請滯留湖北而有意回台的國人，可撥打海基會緊急服務專線02-25339995、02-21757066，海基會將全力協處兩航班的訂位，幫助國人平安返家。

海基會強調，機上全程之防疫措施，將依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後將立即接受檢疫，安排至集中檢疫處所，集中檢疫十四天。

湖北台胞返鄉救援會長徐正文（右二）與三名滯留武漢台胞家屬，呼籲政府協助他們的親人回台。 記者林宸誼／攝影

大陸武漢已於八日「解封」，但政府至今仍對滯留湖北近五百名台灣民眾註記管理，不能自行搭機回台，湖北台胞返鄉救援會長徐正文昨天上午在台北再度舉行記者會，呼籲政府盡快促成第四次包機將滯漢台胞接運回台，現場還有三名親屬與武漢家人直播連線，聲淚俱下。

徐正文表示，這些滯留在武漢的台灣人都希望趕快回家，因為一場疫情已經造成很多悲劇，相信這是兩邊政府都不願意看到，「在那邊的台灣人也很無奈，兩邊政府像是離婚的大人吵架，他們站哪邊都不是，希望兩邊都放下不同意看法，很單純的讓他們回家。」

「小叔，你今天在武漢還好嗎？媽媽每天都在想你們，你也知道八十八歲的媽媽精神不太好，每天去你們家整理東西。」出席記者會的陳太太泣不成聲地說：「媽媽等待孩子回家心情都一樣，希望大家能想想看，媽媽等不到孩子回家，心情會如何焦急，希望總統蔡英文、行政院長蘇貞昌能理解這種心情。」

另一名滯留武漢的台灣人，則對著鏡頭泣訴，說自己沒有趕上前幾班的包機，主要就是當時因為岳母當時腦栓塞開刀，因此與妻子留下照顧岳母，也把回家機會先讓給老弱婦孺，沒想到岳母卻因為他們無法回台相當自責，最後敵不過心理壓力，趁沒人在家時，跳樓自盡。

這名台胞指出，他現在留在武漢處理岳母身後事，現在很多老人急著回去看病的、學生要畢業的等等，回去都要面臨嚴峻的考驗。

另一名台胞呼籲政府能看到滯留武漢台人感受，因為境外輸入的武漢肺炎很多是歐美返台的，真正從大陸移入的是個位數，這些回台灣武漢台人，都已經超過一個月隔離，說明目前在大陸滯留的台灣人都很健康。

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