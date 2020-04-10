疫情重挫兩岸關係 陸委會再度與國台辦隔空交火

大陸國台辦今（10）日再度抨擊蔡政府不斷攻擊抹黑在大陸的台胞台企、攻擊抹黑大陸，且不斷編織謊言。對此，陸委會晚間回應表示，陸方若無視兩岸互動應止息紛爭，繼續一意孤行、攻擊謾罵，只會在疫情蔓延的鴻溝上再加深兩岸隔閡，終至兩岸漸行漸遠。

國台辦旗下中國台灣網本周二發文指出，雖然兩岸關係的主導權早已牢牢地把握在大陸的手中，兩岸和平發展仍是不可逆轉的歷史大勢，但在民進黨當局緊鑼密鼓推進台獨的操作下，兩岸漸行漸遠確實已是現實。

國台辦發言人朱鳳蓮也已連續兩天以嚴厲措辭譴責蔡政府，陸委會也立即隔空回嗆。陸委會表示，對於國台辦屢次卸責謾罵，口不擇言，予以嚴正駁斥並表達高度遺憾。

陸委會指出，值此全球受到大陸疫情擴散影響，各國政府全力防疫減災之際，陸方不思反省，且一昧卸責，並在國際社會矮化打壓台灣。同時，國台辦更一面高喊「兩岸一家親」、「命運共同體」美麗口號，一面卻不斷口出惡言、扭曲分化、挑動爭議、詆毀台灣。

陸委會表示，正告北京當局，疫情當前，應該真心為民眾健康福祉設想，克制叫罵壓迫的口水紛爭，停止製造兩岸緊張關係，方是黎民之福。

陸委會稱，對於因為湖北武漢封城造成台灣民眾滯留，政府秉持防疫優先及弱勢優先等原則與陸方協商，更為了確保接返任務順利執行，一再低調避免政治干擾，自2月3日至3月31日陸續自湖北接返975人。國台辦卻昧於事實，錯誤引導政府無法解決攸關民眾利益福祉的問題，也一再利用民眾滯留受災情事抹黑汙衊，這種操弄負面宣傳的作法，無法真正解決問題。

陸委會表示，陸方若無視兩岸互動應止息紛爭，繼續一意孤行、攻擊謾罵，只會在疫情蔓延的鴻溝上再加深兩岸隔閡，終至兩岸漸行漸遠。