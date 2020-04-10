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國台辦批民進黨抹黑攻擊大陸台企台胞 陸委會：誣指！

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫

大陸國台辦今日發布新聞稿，批評民進黨不斷攻擊抹黑在大陸的台胞台企，攻擊抹黑大陸，這解決不了自身防疫。陸委會晚間以新聞稿形式反擊，批評國台辦發言人是誣指，並予以嚴正駁斥表達遺憾。

陸委會表示，國台辦誣指政府攻擊抹黑陸方與在陸台企、編織謊言、惡言挑釁、製造矛盾對立等語，對於國台辦屢次卸責謾罵，口不擇言，陸委會予以嚴正駁斥並表達高度遺憾。

陸委會指出，在全球受到中國大陸疫情擴散影響，各國政府全力防疫減災之際，陸方不思反省，一昧卸責，並在國際社會矮化打壓我方。同時，國台辦一面高喊「兩岸一家親」、「命運共同體」的口號，一面不斷口出惡言、扭曲分化、挑動爭議、詆毀台灣。

陸委會正告北京，疫情當前，應該真心為民眾健康福祉設想，克制叫罵壓迫的口水紛爭，停止製造兩岸緊張關係，方是黎民之福。

陸委會強調，我政府與民間通力合作應對疫情，防疫成效不單台灣民意高度支持，在國際間也普獲肯定，在行有餘力之處也能展現人道，奉獻協助國際社會。

陸委會稱，對於因為湖北武漢封城造成我方民眾滯留，政府秉持防疫優先及弱勢優先等原則與陸方協商，更為了確保接返任務順利執行，一再低調避免政治干擾，自2月3日至3月31日陸續自湖北接返975人。國台辦卻昧於事實，錯誤引導我政府無法解決攸關民眾利益福祉的問題，也一再利用我民眾滯留受災情事抹黑汙衊我方，這種操弄負面宣傳的作法，無法真正解決問題。

陸委會表示，陸方若無視兩岸互動應止息紛爭，繼續一意孤行、攻擊謾罵，只會在疫情蔓延的鴻溝上再加深兩岸隔閡，終至兩岸漸行漸遠，「再次奉勸陸方，疫情未止，應以蒼生為念，為兩岸關係長遠發展，應三思而行」。

陸委會 國台辦 疫情

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