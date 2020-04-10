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美擬撤中國電信經營許可 陸外交部轟：停止經濟政治化
大陸外交部發言人趙立堅再度重砲轟美，停止將國家安全泛化，將經濟問題政治化的錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。
美國司法部和國務院等聯邦機關9日以法律和安全風險為由，建議聯邦傳播委員會（FCC）撤銷「中國電信」美洲公司提供往來美國的國際電信服務授權，也就是吊銷中國電信在美經營許可。
華府認為，包括中國電信可能受到中國政府控制或影響；此外，中國電信在美國的業務可能會讓中國政府實體「從事會助長經濟間諜行為的惡意網路活動，並導致美國通訊中斷和導向錯誤的地方」。
大陸外交部10日下午舉行記者會，趙立堅指出，中方堅決反對吊銷並終止中國電信集團美國公司在美國國際通信服務的授權。他強調，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上，按照市場原則開展對外經濟合作，同時也要求他們遵守當地法律法規。「我們敦促美方遵守市場經濟原則，為中國企業赴美投資、經營提供公平、公正、非歧視的環境。」
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