鑽石公主號最後一名香港旅客返港

因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）而滯留在郵輪鑽石公主號上的370名香港旅客已全部回港。當局公布，最後一名乘客在日本接受治療後，今天返港。

香港保安局發言人說，這名港人因為確診感染肺炎而在日本接受治療，在治癒後今天回港；一直留在日本協助香港旅客的入境事務處人員也完成任命返港。

今年2月初，在日本橫濱停泊的鑽石公主號發生病疫，當時船上約有3700多名乘客和船員，包括約370名港人。

鑽石公主號上共有712名確診患者，當中有76名港人，他們其後在日本接受隔離治療，當中3人去世，其餘人已出院並返回香港或其他常居地。

鑽石公主號爆發疫情後，港府曾派遣3班專機接載船上193人回港，另有100多人自行搭機返港。回港的人中，9人確診染疫。