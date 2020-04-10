特斯拉中國響應減薪 但減老闆不減員工
應對疫情衝擊，特斯拉全球裁員、減薪並進，其中美國工廠員工最低降薪10%， 副總裁以上高管降30%；不過，特斯拉中國回應減薪表示，中國區全球副總裁及總監自願減薪，其但他員工待遇不變。
中證網報導，特斯拉中國相關負責人今日表示，特斯拉中國區全球副總裁以及總監級別員工自願減薪和美國總部保持一致，即全球副總裁減薪30%、總監級別減薪20%，但其他中國區員工的薪資待遇目前保持不變。
特斯拉表示會盡最大努力來保證一線團隊不受影響，特斯拉中國區現有各項業務的開展以及生產工作將繼續按計劃進行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言