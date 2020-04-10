人民日報點名陳柏惟等立委 「三傻大鬧立法院」

人民日報海外版10日發表題為「趁疫謀『獨』，綠營喪失基本良知」的文章指出，台灣新一屆立法機構民意代表上任才兩月，「三傻大鬧立法院」的奇葩戲就又更新不少，文章更直接點名批評基進黨立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐，以及民進黨籍立委蘇治芬、范雲等人。

文章除批評陳柏惟日前建議：可邀請港人來台當兵以取得公民權；大陸民眾要先通過「反滲透法」、台灣「自由民主體制」考試以示忠誠，方可取得台灣身分等為發言是「狂言」。

人民日報還表示，陳柏惟上任以來，一會說台灣應設下轄「陸委會」的「內交部」，一會又說「外交部」下要成立「中國司」，「缺乏常識、邏輯混亂、智商堪憂，這樣的人都能當『民意代表』，台式『自由民主』的水準可見一斑」。

對於陳柏惟稱，「武漢肺炎是促使台灣主權自主的契機」、「台灣健保被大陸人濫用」，人民日報指，這是「妄圖潑汙水祭惡法，離間傷害骨肉同胞」。

人民日報還列舉：林昶佐在美國通過「台北法案」後呼「台美建交」；范雲要求「中研院」英文名從「中國的」改為「台灣的」，否則「會讓成果被國際誤認為是中國的研究」；蘇治芬炮轟台灣中小學校園「禮義廉恥」牌匾，斥之為蔣介石的「威權復辟」，是「語不驚人死不休，先別講自圓其說邏輯自洽，連論據都大錯特錯貽笑大方」。

人民日報稱，「立法院三傻」年年有，民進黨「三寶」更叠數代，政壇新人換舊人，不變的是網紅問政套路—想要霸版霸屏，就要裝瘋賣傻鬧出動靜，出格言行此起彼伏，皆是過火癲狂。

文章指，「民進黨當局精於操弄仇恨政治，執政能力卻一塌糊塗，『代表民意』的人也不務正業，坐擁上千萬年薪只會喊打喊殺，真是絕配。」