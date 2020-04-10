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諷三傻大鬧立法院 中共黨報文章點名陳柏惟「智商堪憂」

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
基進黨立委陳柏惟遭大陸官媒點名批判。中央社資料照片
基進黨立委陳柏惟遭大陸官媒點名批判。中央社資料照片

人民日報海外版今（10）日發文指出，基進黨立委陳柏惟上任以來怪誕言論層出不窮，一會兒說台灣應設下轄陸委會的內交部，一會兒說外交部下要成立中國司，缺乏常識、邏輯混亂、智商堪憂，這樣的人都能當民意代表，台式自由民主的水準可見一斑。

文章稱，新一屆立委才上任才兩個月，「三傻大鬧立法院」的奇葩戲就又更新不少。

文章批評，如今全球疫情蔓延，台灣防疫壓力陡增，陳柏惟竟叫囂「武漢肺炎是促使台灣主權自主的契機」，造謠抹黑台灣健保被大陸人濫用，妄圖潑污水祭惡法，離間傷害骨肉同胞。

遭點名批判的還有無黨籍立委林昶佐及民進黨籍立委蘇治芬。文章指，疫情來勢洶洶，台灣經濟疲軟，這些民意代表偏是防疫不管，民生不論，成天琢磨如何炒作「抗中保台」，力行「去中國化」，語不驚人死不休，先別講自圓其說邏輯自洽，連論據都大錯特錯貽笑大方。不過是一味危言聳聽，以令人咋舌的出格言論博人眼球。

文章稱，「立法院三傻」年年有，民進黨「三寶」更迭數代，政壇新人換舊人，不變的是網紅問政套路——想要霸版面、霸螢幕，就要裝瘋賣傻鬧出動靜，出格言行此起彼伏，皆是過火癲狂。

文末表示，民進黨當局精於操弄仇恨政治，執政能力卻一塌糊塗，代表民意的人也不務正業，坐擁上千萬年薪只會喊打喊殺，真是絕配。靠一時鼓噪登台，憑嘩眾取寵為業，一面坐吃山空，一面執意抗中，民進黨當局和一干民意代表要把台灣害慘到何種地步？

民進黨 疫情 立法院

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