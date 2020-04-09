聽新聞
test
0:00 / 0:00

政大北京校友會捐3萬7千個口罩給母校 預計下周到達

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
政大校門。圖／取自本報系資料庫
政大校門。圖／取自本報系資料庫

新冠肺炎疫情加劇兩岸關係緊張的同時，民間的善意仍不輟。據悉，政大北京校友會向政大寄了一批總計約3萬7000個醫用外科口罩，參與這次捐助口罩的校友約70名，估計下周能送達。

據一名政大北京校友會的人員表示，這件事情是在低調進行中，參與捐贈的校友不僅有畢業的陸生，還包含在北京工作的台籍校友，希望能幫助母校度過難關。

該名不願具名的陸籍校友表示，捐贈事宜會低調進行是因為希望起碼讓校方把口罩發完，因為貨物還沒有到台灣，怕事情會被有心人事炒作，導致口罩不能入境，這樣一樁美事、好的善意就泡湯了。

另一名在北京工作的台籍校友表示，2月多時就有聽聞陸籍校友自發性發起活動，他是在前幾周加入捐贈活動，都希望能盡己之力幫助學校。

北京 口罩 政大

延伸閱讀

台捐贈口罩運抵法蘭克福 德國會議員親迎

民眾臉書聲稱販售醫療口罩 澎湖檢方依法偵辦

「口罩第一股」道恩首季淨利大增91%

協助抗疫 越南可日產572萬枚外科口罩

相關新聞

中共官媒：台灣企圖以協商之名繼續拖延台胞返鄉

陸委會8日表示，雖然武漢已解封，但滯留湖北的台胞仍註記管制名單上，不得自行搭機返台。滯鄂台胞要返台，要採取包機或類包機方...

中共國台辦：想藉疫情加入世衛組織不會得逞

針對世衛組織秘書長譚德塞宣稱台灣對其種族歧視和人身攻擊，中共國台辦發言人朱鳳蓮九日表示，關於世衛組織涉台問題，大陸已經多...

陸委會：滯留湖北民眾返台人數約有七百餘人

陸委會發言人邱垂正今天表示，根據陸委會與海基會的統計，現約有七百餘民滯留湖北的國人盼能回台，我方會依照執行過去滯留民眾接...

香港反蒙面法 港府上訴部分勝訴

香港滿城口罩遮面下，香港上訴庭裁定香港政府在反送中運動中禁止蒙面的緊急立法，部分得值（勝訴），但合法遊行者蒙面也不違法。...

回擊美發言人 華春瑩：「歡迎到中國享受自由」

中國大陸外交部發言人華春瑩9日透過推特反擊美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus），「隨時歡迎到中國，你...

政大北京校友會捐3萬7千個口罩給母校 預計下周到達

新冠肺炎疫情加劇兩岸關係緊張的同時，民間的善意仍不輟。據悉，政大北京校友會向政大寄了一批總計約3萬7000個醫用外科口罩...

陸委會聲援任志強 指中共官方必須提出「入罪」說明

針對北京地產大亨任志強遭北京紀委部門紀律審查和監察調查一事，陸委會發言人邱垂正今（9）日在例行記者會上表示，任志強只因一...

武漢機場復航首日 離漢旅客7,119人次

中國大陸民用航空局於今（9）日表示，武漢機場8日復航首日，整體運行平穩，機場的運行秩序良好，進出港航班有221班，航班放行正...

陸下令全國掃黑 4月至7月百日攻堅戰

中共中央政法委、全國掃黑辦宣佈，會同中央政法部門，4月至7月開展涉黑涉惡在辦案件「百日攻堅戰」，定下力爭消化涉黑涉惡案件...

中國大陸公佈五一假期連休5天 10年來最長

疫情當頭，五一假期該不該放？中國大陸今天公佈：今年「五一」連休5天，是10年來最長的五一假期。

任志強轟中共被捕 王岐山動向受關注

北京市紀委七日晚間通報，北京市華遠集團董事長任志強「涉嫌嚴重違紀違法」，正接受紀律審查和監察調查。在武漢解封前夕，通報「任大炮」違紀違法，顯示中共當局更加緊縮言論管控，而任志強和大陸國家副主席王岐山的關係以及中共政壇的變化，也因任案受外界關注。

港二輪紓困啟動 林鄭率官員減薪

香港特首林鄭月娥昨晚宣布新一輪抗疫防疫安排，港府將推出八百億港元保就業，向符合資格僱主提供工資補貼，料涵蓋一百五十萬名僱員，受資助僱主要承諾領取補貼期間不得裁員。

熱門新聞

被川普提問來自哪裡 上海東方衛視記者稱「台灣」

大陸教育部暫停今年陸生赴台就讀

一怒取走幾個億 霸道總裁張小波急壞銀行行長

陸暫停今年陸生赴台就讀 陸委會：罔顧學生權益、遺憾

蔡依林被罵爆！中國大外宣「渺小說」鐵粉呼呼 退讚數出乎意料？

中國大陸公佈五一假期連休5天 10年來最長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。