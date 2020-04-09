政大北京校友會捐3萬7千個口罩給母校 預計下周到達

新冠肺炎疫情加劇兩岸關係緊張的同時，民間的善意仍不輟。據悉，政大北京校友會向政大寄了一批總計約3萬7000個醫用外科口罩，參與這次捐助口罩的校友約70名，估計下周能送達。

據一名政大北京校友會的人員表示，這件事情是在低調進行中，參與捐贈的校友不僅有畢業的陸生，還包含在北京工作的台籍校友，希望能幫助母校度過難關。

該名不願具名的陸籍校友表示，捐贈事宜會低調進行是因為希望起碼讓校方把口罩發完，因為貨物還沒有到台灣，怕事情會被有心人事炒作，導致口罩不能入境，這樣一樁美事、好的善意就泡湯了。

另一名在北京工作的台籍校友表示，2月多時就有聽聞陸籍校友自發性發起活動，他是在前幾周加入捐贈活動，都希望能盡己之力幫助學校。