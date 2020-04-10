陸暫停今年陸生赴台 陸委會表遺憾

大陸教育部昨天宣布，綜合考慮當前疫情與兩岸關係形勢，決定暫停今年大陸學生赴台升學就讀。陸委會發言人邱垂正表示，對陸方片面暫停陸生來台升學、罔顧陸生權益，陸委會表達遺憾。

大陸教育部昨以港澳台事務辦公室負責人名義受訪表示，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控和兩岸關係形勢，決定暫停二○二○年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升學就讀工作。對已在台灣高等院校就讀並願意繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。

大陸教育部官員還指出，當務之急，要解決陸生返回台灣就讀受阻的問題，維護陸生權益。此外，大陸高等院校對台招生政策不變。

邱垂正昨稱，我方多年來穩健推動陸生來台就學，也照顧陸生在台就學權益，對陸方未與我方協商，片面暫停今年陸生來台就學，罔顧學生權益，表達遺憾。

根據陸委會統計，目前來台就讀陸生總數約八千多人，現大概有八百多人在台灣，七千多人在大陸。邱垂正表示，政府從民國一百年開放陸生來台就學迄今，歡迎陸生來台政策始終如一。陸生在台就學生活，有助於兩岸青年學生認識與了解，有利兩岸關係的和平與穩定。

邱垂正稱，從疫情爆發以來，陸大多數高等院校都尚未開學，甚至要求境外學生在收到開學通知前不得進校園，大陸大學入學考試也延後一個月舉辦。大陸主管機關在疫情未完全穩定的情況下，要求我方讓陸生返台，是非常不負責任的做法。

邱垂正指，當前疫情仍嚴峻，對陸生的各項管理措施，是以防疫為考量的不得已作法，對此我教育部也訂定安心就學措施等各項協助因應作法，且台灣各大學也因防疫需求，實施遠距教學，保障陸生權益。

教育部也對陸生暫停來台就學表示遺憾。因應新冠肺炎疫情，教育部這學期宣布陸港澳生暫緩來台。教育部表示，這是為避免人員移動造成疫情傳播風險，對陸生各項管理措施，是考量防疫不得已作法。教育部也為此特別訂定「安心就學」因應措施，保障陸生受教權益。